Questa mattina c’è tanto dinamismo sulle azioni Tenaris. La quotata del settore petrolifero è tra i migliori titoli della sessione con una progressione del 2,5 per cento a 18,50 euro. Il rally è frutto della valutazione positiva espressa proprio oggi dagli analisti di Jefferies. Prima di vedere cosa hanno detto gli esperti nel loro report, facciamo brevemente il punto sull’andamento del titolo.

Come si può vedere dal grafico in basso, proprio a seguito dei forti acquisti in atto mentre è in corso la redazione del post, le azioni Tenaris hanno incrementato al 7 per cento il loro rialzo su base mensile mentre quello anno su anno è ora aggiornato al 17 per cento.

A completare il quadro c’è poi l’apprezzamento di quasi il 20 per cento rispetto ad un anno fa. Il trend positivo che da tempo caratterizza le azioni Tenaris è frutto della buona dinamica delle quotazioni petrolifere. Essendo un titolo legato al prezzo del greggio è infatti ovvio che se esso sale allora anche il valore di Tenaris subisce una spinta in avanti. Attenzione però a non monopolizzare il peso del prezzo dell’oil perchè Tenaris in questo ultimo anno è stata positivamente condizionata anche dai nuovi ordini messi in cassaforte e, negli ultimi mesi, anche dall’affermazione di Trump alle elezioni Usa.

Ad ogni modo, lasciando perdere le motivazioni, ciò che conta è che Tenaris sia in piena crescita. Questo è l'aspetto che più di tutto interessa ai trader che operano sul titolo anche con strumenti derivati come i CFD.

Fin dove possono arrivare le azioni Tenaris: la valutazione di Jefferies

La view degli analisti di Jefferies sulle prospettive di Tenaris è rigorosamente bullish. Gli esperti proprio oggi hanno alzato il rating a buy portando il target price a 22 euro. Il messaggio è quindi chiaro: comprare azioni Tenaris anche perchè è presente un ottimo spazio di apprezzamento rispetto a quelle che sono le attuali valutazioni del titolo. Il potenziale di upside bello alto può far gola ai trader che intendono posizionarsi sul titolo.

La valutazione espressa da Jefferies sulle azioni Tenaris non è un caso isolato. In precedenza, infatti, erano stati anche gli analisti di Intesa Sanpaolo ad alzare il prezzo obiettivo sulla quotata del settore oil. Gli esperti avevano portato il target price a 22,1 euro confermando l’indicazione di acquisto (rating buy). Il giudizio espresso dagli esperti di Intesa SP è molto interessante perchè, appena pochi giorni prima il rilascio di questa valutazione, il target price in quel momento in essere era stato già portato a 20,5 euro dal precedente 17,5 euro (rating sempre buy). In pratica proprio per riflettere il positivo andamento in borsa delle azioni Tenaris, Intesa Sanpaolo aveva alzato in due tempi il prezzo obiettivo sempre ribadendo la view bullish.

La doppia mossa di Intesa Sanpaolo, come abbiamo già accennato in precedenza, si spiega anche alla luce della vittoria di Trump alle azioni Usa. E’ opzione diffusa tra gli analisti che la presidenza Trump darà sostegno alle attività di trivellazione e ciò avvantaggerà proprio titoli come Tenaris.

Ad esempio gli analisti di Equita, portando il target price su Tenaris da 17 a 19,2 euro e confermando il rating a buy hanno posto proprio l’accento sull’elezione di Trump affermando che essa potrebbe avere implicazioni positive per tutto il settore oil e soprattutto per quei titoli che sono esposti all’attività oil & gas americana proprio come Tenaris.

Dello stesso avviso di Equita sono anche gli analisti di Mediobanca Research che, proprio nello stesso periodo, hanno portato il target price a 17 euro ritenendo che l’esito delle elezioni Usa sia elemento positivo per i tutti i produttori domestici come Tenaris (per Piazzetta Cuccia il rating sulla quotata oil è però neutrale).

Aumentano gli acquisti azioni proprie da parte di Tenaris

Ricordiamo che a fine novembre Tenaris aveva riacquistato azioni proprie per un totale di 6,4 milioni di pezzi. I titoli sono stati comprati al prezzo medio unitario di 17,5183 euro determinando un controvalore complessivo pari a 112,5 milioni di euro. Gli acquisti sono stati effettuati nelle sedute tra il 18 e il 22 novembre 2024. A seguito della nuova operazione, Tenaris ha ora in mano un totale pari a 60,9 milioni azioni proprie ossia il 5,2 per cento del capitale sociale.

Insomma tra riacquisti di azioni proprie e speculazioni su quelli che saranno i provvedimenti di Trump a favore delle trivellazioni, la corsa delle azioni Tenaris in borsa potrebbe non essere ancora finita. Un buon motivo per considerare la possibilità di inserire queste azioni nel proprio portafoglio o comunque di speculare con i CFD.

