Per chi sta cercando un titolo da tenere d’occhio in vista dell’apertura delle contrattazioni a Piazza Affari, uno spunto potrebbe essere Unicredit. La quotata del settore bancario, protagonista nella seduta di ieri di un buon recupero, potrebbe essere condizionata dalla diffusione delle stime sui conti del primo trimestre 2025. Anche a Piazza Affari si sta avvicinando la stagione delle trimestrali (in pieno svolgimento negli Stati Uniti) e, come noto ai trader che sono soliti sfruttare questo assist per fare trading sui titoli interessati, ogni trimestrale rappresenta una doppia occasione di ingresso. Infatti è possibile sia fare trading cavalcando le previsioni della vigilia che operare sui conti definitivi. Di solito una quotata con risultati trimestrali migliori delle attese, tende ad essere premiata dagli investitori mentre in caso di risultati deludenti la reazione del mercato è solitamente negativa.

E allora, alla luce proprio di queste considerazioni di fondo, vale la pena dare uno sguardo alle stime sui risultati del primo trimestre 2025 di Unicredit.

Le previsioni sui conti trimestrali di Unicredit

La banca guidata da Andrea Orcel ha fornito un aggiornamento sulle stime del consensus degli analisti in relazione sia al primo trimestre 2025 che al biennio 2025/2026. Stando alle indicazioni espresse dalle varie banche d’affari che coprono la quotata di Piazza Gae Aulenti, i primi tre mesi dell’anno in corso dovrebbero essersi chiusi con un utile netto di 2,36 miliardi di euro e un margine di intermediazione in area 6,05 miliardi di euro.

Ricordiamo che il prossimo 6 maggio 2025, stando al calendario degli eventi societari, è in consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2025. Attenzione perchè poi i isultati saranno pubblicati il giorno seguente, prima dell’apertura della borsa di Milano. Fino al consiglio di amministrazione, quindi, le varie indicazioni sui conti potrebbero anche condizionare l’andamento del titolo mentre il 7 maggio sarà poi l’ora della verità.

Comprare azioni Unicredit in attesa dei conti trimestrali?

Nel mese di aprile non sono pervenuti aggiornamenti sul rating e sul target price di Unicredit. Le ultime indicazioni, quindi, restano quelle di marzo con il triplo buy confermato dagli analisti di Goldman Sachs, Equita sim e Jefferies (target price compreso tra i 58,5 euro della sim milanese e i 63 euro della banca d’affari Usa). La prospettiva, quindi, è bullish.

Come si può anche vedere dal grafico in alto, le azioni Unicredit a causa del sell-off che si è abbattuto sui mercati ad inizio aprile per effetto dei dazi Usa, presentano un deprezzamento dell’8 per cento su base mensile. Prestazione tinta di verde, invece, da inizio anno dove spicca un rialzo del 28 per cento. Le azioni Unicredit, a parte l’ultimo mese, hanno corso tantissimo nel lungo termine visto che anno su anno spicca un verde del 45 per cento.

La prospettiva in vista della pubblicazione dei conti trimestrali è rialzista anche perchè, non è da escludere, che ci possano essere novità dal dossier sull’OPS sul Banco BPM che, come già avvenuto in passato, andrebbero a condizionare il titolo. Potrebbero quindi non mancare gli spunti per i trader che, lo ricordiamo, possono speculare sul titolo senza possederlo realmente grazie a strumenti derivati come i CFD.

