Borsa Italiana sarà aperta o chiusa martedì 25 aprile 2023? E la sessione trading after-hours?

La prossima settimana in Italia si festeggia la Liberazione dal nazifascismo. Come da consuetudine giorno 25 aprile è rosso sul calendario civile. Gli uffici pubblici e le scuole saranno chiuse ma anche molte aziende osserveranno la festività. E su Borsa Italiana cosa accadrà in occasione della ricorrenza della Liberazione. Piazza Affari sarà chiusa per festività o sarà normalmente aperta per il 25 aprile?

Per chi non è solito investire in borsa questa domanda può sembrare come minimo strana. In effetti se un giorno è festivo sul calendario, a logica dovrebbe esserlo anche su Borsa Italiana.

E invece le cose non stanno affatto così perchè, come noto ai traders più attenti, il calendario della borsa di Milano noi coincide sempre con quello civile.

Questo significa che ci sono alcuni giorni che sono festivi per il calendario civile in cui Piazza Affari è invece aperta e poi, quasi a voler compensare, ci sono giorni non festivi in cui invece le contrattazioni su Borsa Italiana sono chiuse. Tecnicamente parliamo di aperture e chiusure straordinarie rispetto al calendario regolare.

Premesso questo cosa succederà il 25 aprile prossimo al mercato azionario italiano?

Borsa Italiana sarà aperta il 25 aprile 2023

Nessuna sorpresa dal calendario 2023 di Piazza Affari. Come ogni anno anche in occasione di questo 25 aprile la borsa di Milano sarà normalmente aperta. Resta quindi l’impressione che per Borsa Italiana quella della Liberazione non sia una festività.

Se la borsa è normalmente aperta, ciò significa che si possono comprare azioni normalmente come in ogni altro giorno di negoziazioni. Al tempo stesso con la borsa aperta si può anche investire sul Ftse Mib nel suo complesso mediante strumenti di tipo derivato come i Contratti per Differenza.

Il 25 aprile 2023 si potrà fare trading after-hours?

Normalmente su Borsa Italiana si può investire in due distinte finestre. C’è la sessione tradizionale (quella dalle ore 9 alle 17,30 per intenderci) e poi c’è la sessione di trading after-hours.

Ebbene proprio perchè il 25 aprile sarà comunque un giorno di festa per tutta Italia la sessione after-hours sarà chiusa. Non solo ma essendo lunedì giorno di ponte per molte aziende, anche il 24 aprile non ci sarà alcuna possibilità di trading after hours su Borsa Italiana.

Si ritornerà alla normalità a partire da mercoledì 26 aprile.

Ricordiamo che la seduta di borsa di lunedì potrebbe essere molto interessante visto che ci sono ben 8 quotate che saranno alle prese con lo stacco della cedola: Stacchi dividendi lunedì 24 aprile 2023: quali rendono di più?

