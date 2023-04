Stacchi dividendi lunedì 24 aprile 2023: quali rendono di più?

I dividendi tornano a prendersi la scena su Borsa Italiana. Lunedì 24 aprile 2023, infatti, si terrà la prima tornata degli stacchi dei dividendi 2023 (relativi all’esercizio 2022). A differenza degli “anticipi” che ci sono stati nelle scorse settimane, l’appuntamento di lunedì, per la prima volta nel nuovo anno, vedrà come protagonisti anche alcuni titoli del Ftse Mib. E attenzione perchè non stiamo parlando delle seconde linee del paniere di riferimento ma di quotate del calibro di Ferrari, Stellantis e Unicredit.

In tutto i titoli del Ftse Mib che lunedì 24 aprile sono alle prese con lo stacco del dividendo saranno 8. A loro si aggiungono poi 3 titoli del Mid Cap, 2 del segmento Star e ancora 4 quotati sull’Euronext Milan e 2 che fanno parte dell’Euronext Growth Milan.

Tirando quindi le somme, in tutto i dividendi che verranno staccati il prossimo lunedì saranno 19 di cui 8 del paniere di riferimento.

Bastano questi numeri per riconoscere che l’appuntamento di lunedì è imperdibile per tutti gli investitori che sono interessati all’azionariato italiano. Ricordiamo che la normativa vigente impone il possesso dell’azione per poter beneficiare dello stacco della cedola.

Ma torniamo al tema del nostro post. Cosa sarà possibile trovare in questo articolo? Tanto per iniziare sono indicati gli specifici ammontare dei dividendi. Non solo ma con l’intento di fornire anche uno strumento operativo ai nostri lettori, abbiamo deciso di riportare, per ogni cedola, il relativo rendimento da dividendo.

Come noto, infatti, non è tanto l’ammontare della remunerazione quanto il dividend yield a pesare sulla convenienza o meno di quella cedola.

Ovviamente per ovvie ragioni di importanza, il rendimento da dividendo lo abbiamo calcolato solo per per i titoli che fanno parte del Ftse Mib. Il dato tiene conto del prezzo di chiusura della rispettive azioni nella seduta di borsa di ieri 20 aprile.

Stacco dividendi Ftse Mib lunedì 24 aprile 2023: ecco i rendimenti

Tra gli 8 dividendi del Ftse Mib che saranno staccati lunedì, quello che offre il dividendi yield più alto è marchiato Stellantis. Il colosso automotive, infatti presenta un rendimento da dividendo pari all’8,35 per cento. Ai prezzi attuali la cedola di Stellantis è decisamente succosa.

Alti dividend yield anche per Banco BPM e per Banca Mediolanum (quest’ultima è la sola quotate tra le 8 protagoniste di lunedì’ che staccherà il saldo).

Il rendimento lordo meno consistente è invece quello di Ferrari. Come da tradizione il dividend yield della casa di Maranello non arriva all’1 per cento fermandosi allo 0,72 per cento.

Ma vediamo nel dettaglio.

Quelli elencati in tabella sono i primi 8 dividendi 2023 Ftse Mib in stacco. Per conoscere le date di stacco delle altre cedole si può approfondire sul nostro:

Dividendi Borsa Italiana 2023: tutte le cedole del Ftse Mib con data di stacco

Quando saranno pagati i dividendi in stacco lunedì 24 aprile 2023?

Solitamente i dividendi staccati di lunedì vengono pagati al mercoledì successivo. Nel caso degli stacchi del 24 aprile, però, questa regola non è seguita da tutti.

Queste le date di pagamento:

CNH Industrial: 3 maggio 2023

Stellantis: 4 maggio 2023

Ferrari: 5 maggio 2023

i restanti titoli il 26 aprile (giorno successivo alla festa della Liberazione)

Comprare azioni delle quotate del Ftse Mib che sono impegnate con lo stacco del dividendo può essere un’opzione da considerare per rendere remunerativi i propri portafogli di investimento.

Stacco dividendi Borsa Italiana lunedì 24 aprile: le cedole degli altri indici

Come abbiamo anticipato nella premessa, lunedì non saranno staccati solo 8 dividendi del Ftse Mib ma anche le cedole di altri 11 titoli appartenenti ad altri indici di Borsa Italiana. Ecco di chi si tratta (tra parentesi l’indice di riferimento):

d’Amico (STAR): 0,013909091 euro

Esprinet (STAR): 0,54 euro

BFF Bank (Mid Cap): 0,419 saldo (0,7898 euro cedola totale)

Maire Tecnimont (Mid Cap): 0,124 euro

Piaggio (Mid Cap): 0,1 saldo (0,185 euro cedola totale)

Autostrade Meridionali (Euronext Milan): 3,5 euro

Basic Net (Euronext Milan): 0,18 euro

Covivio (Euronext Milan): 3,75 euro

Edison azioni risparmio (Euronext Milan): 0,052 euro

Culti Milano (Euronext Growth Milan): 0,1 euro

Digital Value (Euronext Growth Milan): 0,85 euro

