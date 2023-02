Dividendi Borsa Italiana 2023: ammontare e data di stacco (in aggiornamento)

La stagione dei bilanci 2022 è in pieno svolgimento a Piazza Affari. Da alcune settimane è infatti iniziata la pubblicazione dei conti al 31 dicembre 2022. Si tratta di un appuntamento importante in quanto, accanto ai risultati veri e propri, ci sono anche le decisioni sul dividendo.

Le prime indicazioni sono molto incoraggianti: non solo le quotate che deliberato la distribuzione di un dividendo sull’esercizio 2022 sono nettamente maggioritarie ma la consistenza stessa della cedola appare di tutto rispetto. Quindi tanti dividendi e soprattutto molto sostanziosi. Una buona notizia per chi è indeciso se comprare azioni o meno ed, eventualmente, quali titoli scegliere.

E a proposito di investimenti in azioni c’è anche una seconda buona notizia. Da inizio febbraio il broker eToro ha aperto alla possibilità di comprare azioni italiane senza commissione. Fine al mese scorso le azioni di Borsa Italiana erano escluse da questo grande vantaggio. Ora sono comprese e questo non può che essere un fattore positivo per i traders che operano sull’azionariato!

Dopo aver dato questa dritta, possiamo tornare al discorso dividendi. Uno dei più importanti problemi che gli azionisti incontrano quando si parla di remunerazione è l’assenza di un’unica tabella in cui sono sintetizzate tutte le informazioni in merito. Ci sono tanti articoli specifici, ad esempio quelli dedicati al dividendo Unicredit 2023, ma è raro trovare un post dove sono elencati tutti i dividendi del Ftse Mib comprensivi di ammontare e data di stacco.

Queste sono infatti le due informazioni più importanti per un investitore.

Dividendi Ftse Mib 2023: cedola e data di stacco

La tabella in basso per adesso è quasi vuota ma, nelle prossime settimane, è destinata a riempirsi. Ogni qual volta ci sarà una delibera su un dividendo sarà nostra premura procedere con un aggiornamento.

Cosa possiamo dire oltre al fatto che per adesso dal fronte dividendi 2023 stanno arrivando solo segnali positivi? Sicuramente non possiamo non rilevare la forte concentrazione che sembra caratterizzare il calendario degli stacchi. Fino ad ora, sembra essere in atto una sorta di polarizzazione delle varie quotate attorno a due date: il 24 aprile 2023 e il 22 maggio 2023. In questi due giorni è previsto il maggior numero di appuntamenti con lo stacco del dividendo.

Come si può vedere dalla tabella in basso, accanto alla colonna che è dedicata all’ammontare della cedola e alla data di stacco è spesso presente un link dove si possono trovare informazioni aggiuntive.

Per quello che invece riguarda la data di pagamento, specifichiamo che essa è sempre due giorni dopo quella di stacco (solitamente il mercoledì successivo).

Tutti i dividendi riportati sono quelli approvati dal CdA e formalmente devono essere ratificati dall’assemblea degli azionisti. Unica eccezione Unicredit: quello indicato è un dividendo indicativo. L’ammontare ufficiale della cedola sarò stabilito sulla base delle azioni che effettivamente riceveranno la cedola.

Un’indicazione su come leggere la tabella sui dividendi Borsa Italiana 2023. In alcuni casi è riportato il dato sull’acconto. Nel momento in cui la società rende noto il saldo, l’acconto viene sostituito con il dividendo totale (e relativa data di stacco).

Ovviamente la tabella è in aggiornamento con modifiche ogni quale volta vengono rese note le decisioni sui vari dividendi.

