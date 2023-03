Dividendo ERG 2023 a 1 euro, ricavi 2022 in aumento. Conviene comprare azioni oggi?

Azioni ERG sotto ai riflettori su Borsa Italiana oggi. La quotata del settore petrolifero ha pubblicato i conti dell’esercizio 2022 fornendo anche indicazioni sull’ammontare del dividendo 2023. Si tratta di due argomenti molto forti che sono in grado di condizionare l’andamento della quotata.

E infatti le azioni ERG dopo la prima ora di scambi sono in vetta al paniere di riferimento con una progressione di quasi 2 punti percentuali a quota 27 euro. Si tratta di una prestazione che assume ancora più rilievo se si considera che il Ftse Mib è orientato al ribasso a causa della crisi che sta colpendo il settore bancario americano.

In questo contesto, le azioni ERG possono essere uno dei pochi porti interessanti in cui rifugiarsi oggi per mettersi al riparo dalle intemperie del mercato.

Ma entriamo in tema e ovviamente iniziamo dalla remunerazione degli azionisti.

Dividendo ERG 2023: ammontare e data di stacco

Buone notizie per gli azionisti della società ligure. Il consiglio di amministrazione della quotata ha deciso di proporre l’assegnazione di un dividendo ERG 2023 pari a 1 euro per azione. La data di stacco della cedola è il 22 maggio mentre quella di pagamento il 24 maggio. ERG si va ad accodare alle numerose quotate che proprio lo stesso giorno procederanno con lo stacco del dividendo.

La capacità del management di riconoscere un dividendo così alto è frutto dei buoni conti 2022 che la quotata ha presentato. Vediamo nel dettaglio.

ERG conti esercizio 2022: ecco come è andata

ERG ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi adjusted pari a 749 milioni di euro, in aumento rispetto ai 601 milioni che erano stati messi a segno nell’esercizio precedente. La società ha precisato che l’aumento dei ricavi è stato sostenuto dalle recenti acquisizioni in Italia.

In forte rialzo anche il margine operativo lordo adjusted che è passato da 399 milioni a 537 milioni di euro beneficiando di quello che la società ha definito significativo incremento dei volumi nell’eolico all’estero.

Scendendo nel conto economico, l’utile netto adjusted è stato pari a 232 milioni di euro, in aumento rispetto ai 202 milioni che erano stati contabilizzati nel 2021 mentre l’utile netto reported di ERG è stato di 379 milioni di euro.

Solo nel quarto trimestre 2023, ERG ha messo a segno un utile netto adjusted di 42 milioni di euro che si raffronta con i 72 milioni del 2021.

Per quello che riguarda il debito, a fine 2022 l’indebitamento netto adjusted era sceso a 1,43 miliardi di euro contro i 2,05 miliardi di inizio anno.

Nel complesso i conti 2022 di ERG appaiono positivi e proprio questa circostanza potrebbe essere quantomeno da sostegno al rialzo del titolo in Borsa Italiana.

Comprare azioni ERG oggi? Focus sui target finanziari

Oltre ai conti 2022 e alle indicazioni sul dividendo 2023, il consiglio di amministrazione di ERG ha anche fornito alcune stime per l’anno in corso aggiornando i target finanziari per il periodo 2022/2026.

Iniziamo dal primo punto. ERG dovrebbe chiudere il 2023 con un margine operativo lordo MOL attestato tra i 500 e i 550 milioni di euro mentre gli investimenti sono previsti nella forchetta tra i 400 e i 500 milioni di euro. E sempre restando sull’outlook per l’anno in corso, indebitamento finanziario netto a fine 2023dovrebbe attestarsi nel range tra i 1,3 miliardi e 1,4 miliardi di euro, comprensivo della distribuzione del dividendo ordinario di un euro per azione.

Per quello che invece riguarda i target finanziari, a fine piano (2026) il margine operativo lordo dovrebbe riuscire ad attestarsi a quota 650 milioni di euro con investimenti totali per complessivi 3,5 miliardi di euro, dei quali 946 milioni di euro già effettuati nel corso del 2022. Inoltre a fine piano, l’indebitamento sarà pari a 2,3 miliardi di euro, contro i 1,43 miliardi di fine 2022. E per finire in merito alla politica dei dividendi viene ribadito l’incremento a 1 euro contro gli 0,9 euro precedenti.

Anche dalla guidance 2023 e dai target finanziari per il 2026 sembrano quindi arrivare spunti per investire sul titolo energetico.

Per la cronaca, il titolo ERG non ha brillato poi così tanto nell’ultimo mese. La quotata, infatti, ha segnato una performance negativa mensile del 6 per cento mentre il dato su base semestrale evidenzia un calo del 20 per cento.

