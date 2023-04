Dividendi 2023: classifica migliori rendimenti Ftse Mib (dividend yield)

Archiviata la prima fase, quella della pubblicazione delle decisioni sull’ammontare, la stagione dei dividendi di Borsa Italiana è destinata ad entrare nella seconda: quella degli stacchi. Per un azionista lo stacco della cedola è uno degli eventi più attesi.

Il motivo è di facile intuizione: con i dividendi si ottiene un guadagno che si va ad affiancare al profitto derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di un titolo (oppure va a compensare la perdita se invece l’investimento non è stato profittevole).

Il guadagno derivante dal dividendo non scaturisce tanto dalla consistenza della cedola ma dal rendimento (dividend yield).

Per questo motivo chi volesse investire in azioni di Borsa Italiana nelle prossime settimane dovrebbe conoscere quali sono i migliori rendimenti da dividendo del Ftse Mib. Proprio in quest’ottica abbiamo pensato ad un post che elenca tutti i dividend yield del paniere di riferimento di Piazza Affari. Quella che si troverà proseguendo con la lettura di questo articolo è quindi una classifica completa e aggiornata sui rendimenti dei dividendi italiani. Del resto, come abbiamo già accennato in precedenza, la fase della pubblicazione dei conti relativi all’esercizio 2022 è conclusa (è all’interno dei bilanci che trovano spazio le delibere sui dividendi) e quindi si può stilare un elenco che include tutte le quotate che hanno riconosciuto una cedola sull’esercizio 2022 (ci sono titoli come ad esempio Telecom Italia o Saipem che non distribuiranno alcun dividendo).

Quale è il miglior dividend yield 2023 del Ftse Mib?

Quali sono le azioni che offrono il più alto rendimento da dividendo? Tutti gli investitori vorrebbero avere subito la risposta a questa domanda. Il rischio a cui si va incontro assumendo un approccio frettoloso nella scelta è di commettere errori di valutazione. Ad esempio ci sono molte quotate che hanno diviso il dividendo in due tranche (acconto e saldo). Il dividend yield in questo caso va calcolato considerando la somma dei due rendimenti poichè solo in questo modo si può comparare con il rendimento dei dividendi corrisposti in una sola tranche. Lo stesso discorso vale anche per le quotate come ad esempio Eni che hanno diviso la cedola in 4 tranche. In questo caso vanno sommati i 4 rendimenti per avere quello complessivo.

Considerando tutte queste accortezze, i dividendi 2023 del Ftse Mib che rendono di più sono quelli di Unipol (7,7 per cento), Mediobanca (8,14 per cento) e Stellantis che svetta con l’8,32 per cento di dividend yield. Il primato del rendimento del colosso automotive è supportato, oltre che dagli attuali prezzi del titolo, anche da un dividendo molto consistente di 1,34 euro.

Una buona notizia per gli investitori interessati a comprare azioni di Borsa Italiana. C’è anche una seconda good news: da alcuni mesi con il broker eToro si possono acquistare a zero commissioni anche le azioni italiane. Fino a pochi mesi fa era possibile speculare solo con i CFD azionari. Ora invece l’acquisto è sulle azioni reali.

A questo punto possiamo dire di avere tutti gli elementi che ci servono per passare all’elenco dei migliori dividend yield 2023 del Ftse Mib.

Classifica migliori rendimenti da dividendo 2023

Per agevolare la lettura, la classifica dei dividend yield 2023 del Ftse Mib presenta una consultazione facilitata. Prima colonna nome della società, seconda ammontare del dividendo, terza dividend yield e quindi ultimo box di approfondimento. Per comodità non sono riportate le quotate che non staccano alcun dividendo sull’esercizio 2022 ovvero:

Nexi

Monte dei Paschi

Iveco Group

Telecom Italia

Saipem

Comprare azioni delle quotate del Ftse Mib che staccano il dividendo può essere molto profittevole in ottica investimento. I mercati infatti tendono sempre a premiare i titoli che aumentano la loro cedola.

Ci sono tanti broker che permettono di investire sulle azioni.

