Dividendo Moncler 2023 a 1,12 euro, boom ricavi 2022. Oggi conviene comprare?

Le azioni Moncler sono le grandi protagoniste del Ftse Mib nella prima seduta del mese di marzo. Dopo circa mezzora dall’avvio degli scambi, infatti, la quotata dei piumini è saldamente in vetta al paniere di riferimento di Borsa Italiana con una progressione monstre del 7,3 per cento a quota 62 euro che è semplicemente imparagonabile al rialzo di appena mezzo punto percentuale che registra il più importante indice di Piazza Affari. Inoltre c’è un abisso tra la maglia rosa Moncler e il pur consistente rialzo del 4 per cento che sta mettendo a segno Saipem.

Dinanzi a numeri simili non ci sono dubbi nell’affermare che ci siano dei precisi motivi alla base di quella che può essere considerata una vera e propria corsa a comprare azioni Moncler.

Ma torniamo a parlare della performance di Moncler. Come detto in precedenza, ci sono fattori ben precisi alla base del rally. Quali sono questi driver? Il dividendo Moncler 2023 e i conti 2022. Su questi due argomenti concentreremo la nostra attenzione nei prossimi paragrafi. E come sempre lo faremo partendo dal primo tema: la remunerazione degli azionisti.

Dividendo Moncler 2023 a 1,12 euro: ecco la data di stacco

Iniziamo subito con grandi notizie. Il consiglio di amministrazione della big dei piumini ha proposto la distribuzione di un dividendo Moncler 2023, relativo all’esercizio 2022, pari a 1,12 euro per azione. Tenendo conto di quello che è il numero delle azioni Moncler ora in circolazione, i dividendi totali sono pari 301 milioni, con un pay-out ratio del 50 per cento sull’utile netto consolidato. Già fissate le date di stacco e di pagamento.

Lo stacco della cedola ci sarà giorno 22 maggio (tra l’altro si tratta di una data che sicuramente diverrà il dividend day del 2023) mentre quella di pagamento il successivo 24 maggio.

Possiamo dire che l'ammontare del dividendo Moncler 2023 è sicuramente uno dei motivi per cui gli investitori oggi sembrano essersi messi in fila per comprare titoli della maison.

Moncler conti esercizio 2022 in dettaglio

Se Moncler è riuscita a concedere un dividendo così alto è anche grazie agli ottimi conti 2022 della quotata. Su di essi focalizziamo quindi la nostra attenzione analizzando nel dettaglio.

Tanto per iniziare i ricavi al 31 dicembre 2022 erano pari a 2,61 miliardi di euro, in aumento del 27 per cento rispetto ai 2,05 miliardi che erano stati realizzati l’anno precedente. Considerando i cambi costanti, l’aumento del fatturato sarebbe stato del 25 per cento. Ancora il risultato operativo di Moncler ha segnato una progressione da 603,07 milioni a 774,55 milioni di euro consentendo così alla marginalità di salire al 29,85 per cento. Scendendo nel conto economico, il risultato operativo della quotata è stato positivo per 606,7 milioni di euro, rispetto all’utile di 411,37 milioni che era stato invece contabilizzato nel 2021.

I dati reali di Moncler hanno battuto le attese degli analisti. Il consensus elaborato dalle banche d’affari e aggiornato al 21 febbraio 2023 puntava su un giro d’affari in aumento del 23,8 per cento a 2,53 miliardi di euro e su un risultato operativo reported pari a 748 milioni di euro con una marginalità del 29,5 per cento.

Per quello che riguarda gli altri parametri, a fine 2022 la posizione finanziaria netta della quotata era positiva e pari a 818,22 milioni di euro, rispetto agli 729,59 milioni di inizio anno (il dato non tiene conto dei debiti finanziari per leasing pari a 837,4 milioni di euro).

Comprare azioni Moncler dopo i conti 2022?

Come si può vedere dal grafico in alto il titolo Moncler è in grande spolvero fin dall’apertura delle contrattazioni. Grazie alla forte progressione in atto oggi, Moncler migliora la sua performance su base mensile e anche quella su base annua. Rispetto ad un mese fa, i prezzi del titolo oggi sono più alti del 6 per cento mentre il rialzo anno su anno è del 12 per cento.

Parliamo quindi sicuramente di un titolo che è in grande forma. Non deve quindi stupire se la quotata è già finita nel mirino degli analisti. Ad esempio la sim milanese Equita parla di un titolo ben posizionato per poter trarre beneficiare della riapertura in Cina “sia per la forza del brand sul mercato locale che per l’esposizione storicamente elevata al turismo“. Sempre secondo Equita va tenuto presente che “i commenti sulle crescite robuste tra i consumatori Europei e Americani rappresentano un segnale di forza rispetto ad indicazioni di normalizzazione emerse da altri players”.

Alla luce di tale valutazione, la sim milanese suggerisce di comprare azioni Moncler (rating buy). Interessante il potenziale di upside visto che il prezzo ovbiettivo ribadito da Equita su Moncler è di 65 euro.

