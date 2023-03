Dividendo Inwit 2023 a 0,3467 euro, novità su politica dividendi. Azioni da comprare oggi?

Inwit è la quotata protagonista sul Ftse Mib nella seduta di oggi 3 marzo 2023. Fin dalle prima battute il titolo è stato al centro di un forte appeal che ha permesso ai prezzi di salire fino ad un massimo intraday a quota 10,95 euro contro i 10,6 euro dell’apertura. A metà mattinata le quotazioni registrano una progressione del 4,2 per cento a quota 10,85 euro. Grazie a questo secco verde, Inwit batte nettamente il Ftse Mib che invece limita il suo rialzo allo 0,98 per cento.

Alla luce di questi dati è evidente che ci siano dei motivi specifici alla base della vera e propria corsa a comprare azioni Inwit che è in atto oggi. E in effetti poco prima dell’apertura delle contrattazioni, Inwit ha pubblicato i conti relativi all’esercizio 2022, le decisioni sul dividendo 2023 e ha anche aggiornato il piano industriale che, a sua volta, contiene anche la nuova politica dei dividendi.

Dividendo Inwit 2023: ammontare e data di stacco

L’esperienza insegna che l’aspetto più interessante per un investitore che legge i conti di una società è l’ammontare del dividendo. Iniziamo proprio da qui.

Il management della società ha proposto la distribuzione di un dividendo Inwit 2023, relativo all’esercizio 2022, pari a 0,3467 euro. Alla luce del numero di azioni Inwit oggi in circolazione, l’ammontare complessivo dei dividendi è pari a 332,9 milioni di euro. Fissate le date di stacco e di pagamento. Il dividendo Inwit sarà staccato il 22 maggio 2023 con pagamento il 24 maggio. L’ammontare della cedola riconosciuta da Inwit è in linea con quanto previsto nel piano industriale.

Inwit conti esercizio 2022

E veniamo adesso ai risultati dell’intero esercizio. Anche i conti, come detto in precedenza, sono un catalizzatore molto potente.

Iniziamo con il dire che Inwit ha mandato in archivio lo scorso anno con ricavi pari a 852,99 milioni di euro, in aumento dell’8,6 per cento rispetto ai 785,15 milioni realizzati nell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo MOL è aumentato del 9 per cento attestandosi a a 779,2 milioni di euro, con una marginalità del 91,3 per cento. Molto positivo il dato sull’utile netto che si è attestato a 293,34 milioni di euro, in crescita del 53,3 per cento rispetto ai 191,4 milioni che erano stati contabilizzati l’anno precedente. Di conseguenza l’utile per azione è stato pari a 0,306 euro.

Le previsioni degli analisti si attendevano un giro d’affari di 855 milioni di euro e un margine operativo lordo MOL di 779 milioni.

I dati reali sono stati quindi sostanzialmente allineati alle attese. Scendendo nel conto economico, l’indebitamento netto del gruppo al 31 dicembre 2022 era pari a 4,1 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,05 miliardi di inizio anno. L’incremento è stato causato da l pagamento del dividendo che ha comportato un esborso di 305,6 milioni di euro.

Inwit guidance esercizio 2023

Il management di Inwit ha anche fornito delle indicazioni sull’esercizio in corso. La società prevede ricavi compresi tra 960 milioni e 980 milioni di euro, un Ebitda margin che dovrebbe essere pari a circa il 91 per cento (praticamente stabile rispetto al 2022) e un Recurring Free Cash Flow in crescita nel range 595-605 milioni di euro.

Per quello che riguarda la remunerazione degli azionisti, la dividend policy attuale di Inwit prevede dividendi per azione in crescita del +7,5 per cento l’anno fino al 2023.

E proprio la politica dei dividendi di Inwit è stata al centro del nuovo piano industriale della quotata. Vediamo quindi nel dettaglio.

Novità politica dividendi Inwit

Nell’ambito dell’aggiornamento del piano industriale, il consiglio di amministrazione di Inwit ha aggiornato la politica dei dividendi per il periodo 2023-2026. In particolare c’è stato un ampliamento della politica di remunerazione degli azionisti rispetto a quella attuale che prevede un dividendo per azione pari a euro 0,3 per azione corrisposto nel 2021, in crescita del 7,5 per cento l’anno fino al 2023, con un pagamento aggiuntivo di 100 milioni di euro a partire dalla destinazione degli utili 2023 (pagamento nel 2024), confermando un tasso di crescita dei dividendi complessivamente pari al 7,5% per anno.

Alla luce della ridefinizione, ci dovrebbe quindi essere un dividendo 2024 (relativo all’esercizio 2023) pari a circa 0,48 euro, in aumento del 25 per cento rispetto alla cedola che sarebbe prevista dall’attuale politica dei dividendi.

Il management della società ha inoltre deliberato di sottoporre agli azionisti una forma di realizzo indiretto del proprio investimento nella società attraverso il riacquisto e il successivo annullamento di azioni proprie, senza contestuale riduzione del capitale. Lo stesso management ha precisato che le operazioni di riacquisto e successivo annullamento, avranno ad oggetto un massimo di 31.200.000 azioni ordinarie, rappresentative del 3,25 per cento circa del capitale.

Comprare azioni Inwit per sfruttare novità su politica dividendi

Dal nostro punto di vista, è stato il miglioramento della politica dei dividendi a spingere in avanti i prezzi di Inwit. Bene i conti 2022, bene anche le decisioni sul dividendo Inwit 2023 ma a fare la differenza è l’annuncio sulla politica di remunerazione degli azionisti dei prossimi anni.

Lato operativo, il prezzo delle azioni Inwit nel corso dell’ultimo mese ha segnato una progressione di oltre il 6 per cento. Su base annua le quotazioni sono in rialzo del 21 per cento. Che ci sia spazio per una ulteriore salita delle quotazioni grazie proprio alla forza dei dividendi? Staremo a vedere.

