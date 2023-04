Stacco dividendo Unicredit 2023: ecco la data e che bel rendimento

La seduta odierna di Borsa Italiana è condizionata dall’andamento dei titoli del settore bancario. Sono infatti le banche a registrare le variazioni di prezzo più consistenti. A fronte di un Ftse Mib che avanza dello 0,37 per cento, ci sono titoli come ad esempio Banco BPM e Bper Banca che mettono a segno rialzi di oltre 3 punti percentuali. Molto più contenuto è invece il segno verde di Unicredit. La big del settore bancario, infatti, registra una progressione di appena lo 0,13 per cento attestandosi a 19,4 euro.

La banca guidata da Orcel si prepara allo stacco del dividendo 2023, relativo all’esercizio 2022. L’assemblea degli azionisti del 31 marzo scorso ha infatti approvato la distribuzione del dividendo 2023 pari a 0,9872 euro per azione, per un ammontare complessivo di 1,91 miliardi di euro. La cedola di Unicredit sarà staccata lunedì 24 aprile 2023 e verrà poi messi in pagamento a partire dal 26 aprile successivo. Per i possessori di azioni Unicredit sarà quindi un 25 aprile decisamente ricco.

Per la cronaca sempre il 24 aprile è anche previsto lo stacco di altri dividendi sempre relativamente al paniere di riferimento di Piazza Affari come s può vedere nella nostra guida sui dividendi Borsa Italiana 2023.

Tornando alla cedola di Unicredit, è evidente che un ammontare come quello riconosciuto dalla banca sia molto interessante. Tuttavia per poter valutare correttamente sono necessari altri dati oltre alla consistenza della cedola. A fare la differenza, infatti, è soprattutto il dividend yield ossia il rendimento da dividendo.

Ebbene considerando il prezzo delle azioni Unicredit al termine della seduta di borsa del 14 aprile scorso (pari a 18,238 euro) spicca un dividend yield del 5,4 per cento (al lordo delle imposte previste per legge) che non è affatto male.

Azioni Unicredit in rialzo di oltre il 100% su base annua

Unicredit è uno dei migliori titoli di Borsa Italiana. Come si può vedere dal grafico in alto, infatti, tutti gli indicatori temporali di performance sono molto forti. In particolare la banca guidata da Orcel rispetto ad appena un mese fa registra un rialzo del 17 per cento. In verde anche la prestazione su base semestrale con una progressione del 75 per cento. A lasciare a bocca aperta, però, è soprattutto il dato anno su anno. Attualmente i prezzi delle azioni Unicredit sono più alti del 102 per cento rispetto a quelli di un anno fa.

