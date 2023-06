Borsa Italiana sarà chiusa o aperta domani 2 giugno 2023? E il trading after-hours?

Domani 2 giugno 2023 è la festa della Repubblica. Da tempo è oramai un appuntamento segnato in rosso sul calendario civile. Questo significa che gli uffici pubblici e le scuole sono chiuse ma ad osservare la chiusura per festività sono anche tante aziende. E la borsa di Milano? Cosa prevede il calendario di Piazza Affari in occasione della festività del 2 giugno?

La domanda non avrebbe ragione d’essere se ci fosse una piena corrispondenza tra il calendario tradizionale e quello di Borsa Italiana. In realtà, come tutti gli investitori certamente sapranno, questa corrispondenza non è sempre presente. Questo significa che ci sono alcune ricorrenze particolari in cui la borsa di Milano è aperta mentre, all’opposto, ci sono sono giorni non festivi (pensiamo ad esempio al 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale), in cui il mercato azionario italiano è chiuso.

Proprio perchè non c’è corrispondenza è bene non dare mai nulla per scontato. E allora cosa avverrà domani 2 giugno 2023 in occasione della festa della Repubblica? Borsa Italiana è aperta o chiusa?

Cosa prevede il calendario di Borsa Italiana per il 2 giugno 2023

C’è una buona notizia: domani 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, la borsa di Milano sarà normalmente aperta. Nessuna chiusura per festività, quindi, ma anzi la possibilità di comprare azioni normalmente. Inutile, però, dire che essendo un giorno comunque festivi il ritmo degli scambi potrebbe essere contratto anche perchè delle stesse quotate sono chiuse per festività.

Come investire domani 2 giugno 2023 (festa della repubblica)

Abbiamo detto che investire in borsa (Piazza Affari) domani 2 giugno sarà possibile. Gli orari di negoziazione sono sempre i soliti (anche perchè su Borsa Italiana non esiste la chiusura anticipata). L’unica differenza rispetto alle sessioni normali è che non sarà possibile fare trading after-hours. La sessioni fuori orario resta infatti chiusa come comunque sempre avviene nei giorni festivi.

La festa della repubblica è una ricorrenza che riguarda solo l’Italia. Di conseguenza sarà possibile fare trading sugli altri indici di borsa europei. Ovviamente si può investire sulla borsa Usa, sul mercato del forex e su quello delle materie prime.

