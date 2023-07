Bullish fisso sulle azioni Intesa Sanpaolo e i prezzi possono salire del 55%

Tra le tante quotate presenti su Borsa Italiana, poche possono vantare un lunghissimo legame con gli investitori italiani come Intesa Sanpaolo. Il titolo della banca guidata da Messina è tra i più apprezzati dai trader. Merito dell’affidabilità della banca stessa, ma anche dei dividendi che la quotata ha sempre garantito e, in ultimo ma non meno importante, dell’andamento in borsa delle azioni.

E proprio a proposito di prestazione di borsa, mentre è in corso la scrittura del post le azioni Intesa Sanpaolo registrano una progressione dell’1,1 per cento a 2,43 euro. Come si può vedere anche dal grafico in basso nel corso dell’ultimo mese il titolo ha guadagnato il 5 per cento. A destare impressione però è soprattutto l’andamento su base mensile che evidenzia un rialzo del 42 per cento.

Una buona notizia per gli investitori che, dimostrando di essere in grado di anticipare le direzioni del mercato, un anno fa decisero di inserire le azioni Intesa SP nel loro portafoglio di investimento.

Azioni Intesa Sanpaolo: strategia resta bullish?

Quando un titolo come nel caso di Intesa SP si apprezza così tanto c’è sempre il rischio che la corsa possa perdere di intensità. Secondo gli analisti che coprono la banca guidata da Messina, in realtà il contesto di riferimento continua ad essere molto incoraggiante. Non è quindi un caso se la view prevalente sul titolo resta bullish. Insomma le azioni Intesa Sanpaolo erano e continuano ad essere da comprare.

E proprio del punto di vista degli analisti ci andremo ora ad occupare. Appena due giorni fa gli esperti di Exane hanno ribadito il loro rating outperform sulle azioni Intesa SP alzando il prezzo obiettivo a 3,2 euro. Cosa significa e cosa implica la raccomandazione outperform? In pratica sta a significare che il titolo è destinato a fare meglio del settore di riferimento e quindi meglio dei concorrenti.

Ovviamente un rating così positivo deve essere giustificato e infatti Exane, nel suo report, ha alzato le stime di utile per azione EPS del 2 per cento per l’anno in corso e del 5 per cento in relazione al 2024.

Gli analisti si sono detti convinti che la banca possa andare oltre il target di distribuzione agli azionisti che è visto a complessivi 22 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Per gli esperti nel corso di questo arco temporale ci potrebbero essere distribuzioni cumulate pari a 24,8 miliardi di euro, di cui 15,4 miliardi che sono ancora da pagare.

La view bullish è anche condivisa dagli analisti di Goldman Sachs i quali sono più che ottimisti sul titolo bancario. Per gli esperti della banca d’affari americana il target price su Intesa Sanpaolo è pari a 3,75 euro. Una valutazione obiettivo simile implica un potenziale di upside di ben il 55 per cento nel confronto con quelle che sono le valutazioni attuali del titolo. In parole povere, rispetto ai prezzi attuali, le azioni Intesa Sanpaolo potrebbero crescere di ben il 55 per cento. Se non è un catalyst positivo questo…

Altro analista e altro giudizio positivo. Gli analisti di Morgan Stanley hanno portato il rating su Intesa Sanpaolo a overweight con target price a 3,4 euro. Addirittura Intesa Sanpaolo è la top pick di Morgan Stanley nel settore banking. Nella nota alla valutazione si fa riferimento al modello di business e ben diversificato che la banca guidata da Carlo Messina può vantare.

Ben tre raccomandazioni, quindi, convergono sulla view bullish per Intesa SP. Il titolo quindi si presta molto bene ad essere inserito in portafogli in ottica investimento.

