Bullish ribadito sulle azioni Enel: lunedì stacco saldo dividendo, 10% di upside

Enel è tra le quotate che lunedì 24 luglio 2023 saranno impegnato con lo stacco del dividendo. Nel caso specifico del colosso dell’elettricità si tratta del saldo sulla cedola relativa all’esercizio 2022. E proprio in vista dello stacco della remunerazione, è arrivato anche il giudizio degli analisti di UBS. Insomma ci sono un pò di elementi che inducono a tenere d’occhio le azioni Enel nella seduta di domani.

Prima di andare a fare il punto della situazione, vediamo un pò di numeri. Enel ha chiuso l’ultima Ottava a quota 6,33 euro, in verde. Grazie alla progressione, il rialzo maturato dalla quotata su base mensile è ora superiore al 3 per cento. Come si può vedere dal grafico in basso, invece, molto più consistente è stato l’apprezzamento accumulato su base annua. In tal caso di evidenzia un +26 per cento.

Dinanzi a numeri così forti si potrebbe pensare che non ci sia più spazio per un apprezzamento dei valori. E invece no perchè, in realtà, la view prevalente su Enel continua ad essere bullish.

Gli esperti di UBS hanno infatti confermato il rating buy su Enel con un target price importante che vedremo dopo.

Saldo dividendo Enel 2023: ammontare e dividend yield

Tra i dividendi in stacco lunedì 24 luglio 2023 c’è quello di Enel. Come già detto in precedenza si tratta di un saldo che sarà pari a 0,2 euro. Considerando che l’acconto staccato in precedenza è stato sempre di 0,2 euro, la cedola totale è di 0,4 euro.

Tenendo conto di quelli che sono stati i prezzi di chiusura del titolo nella seduta di borsa di venerdì, il dividend yield (rendimento da dividendo) ammonta al 3,15 per cento tenendo conto solo del saldo e al 6,3 per cento in relazione alla cedola totale.

Proprio mentre Enel è proiettata allo stacco del dividendo (ma in vista c’è anche la pubblicazione dei conti trimestrali), è arrivata l’analisi degli esperti di UBS.

Azioni Enel da comprare secondo UBS

Gli analisti di UBS hanno confermato il rating buy su Enel (quindi comprare) con target price a quota 7 euro contro i 6,4 euro della precedente raccomandazione. Considerando quello che è l’attuale valore delle azioni, il potenziale di upside è del 10 per cento che non è affatto male se si considera che abbiamo a che fare con una utility.

Il focus della banca elvetica è proprio sui conti del secondo trimestre 2023. Secondo gli esperti molti parametri potrebbero battere le attese della vigilia. C’è quindi un certo ottimismo in vista dell’approvazione dei risultati che è in programma il prossimo 26 luglio (clicca qui per conoscere tutto il calendario trimestrali di Borsa Italiana).

Comprare azioni Enel in vista dello stacco del dividendo e dell’approvazione dei risultati trimestrali può essere un buon modo per diversificare il proprio portafoglio.

