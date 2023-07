Stacchi dividendi 24 luglio 2023: dove trovare i dividend yield più alti?

Lunedì 24 luglio 2023 su Borsa Italiana ci sarà una nuova tornata di stacchi di dividendi. I titoli impegnati con lo stacco della cedola saranno 5 ma, in realtà, i dividendi protagonisti saranno 6 e questo perchè una delle quotate alle prese con l’appuntamento è presente sul mercato con due categorie di azioni. L’aspetto interessante dell’evento è che ci sono ben due quotate che fanno parte del Ftse Mib. In una caso si tratta di una cedola a titolo di saldo mentre nell’altro viene staccato il dividendo complessivo.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per rendere l’evento di lunedì molto interessante. Adesso che abbiamo fornito qualche anticipazione, viene quasi spontaneo chiudersi quali saranno le quotate alle prese con l’appuntamento. Soddisferemo questa curiosità nel prossimo paragrafo. Non solo ma, come sempre facciamo, andremo a calcolare anche ognuno dei 6 rendimenti da dividendo con l’obiettivo di trovare quale è il dividend yield più alto.

Pronti?

Stacchi dividendi lunedì 24 luglio 2023: il programma

Come abbiamo già detto saranno 5 le quotate alle prese con lo stacco della cedola il prossimo lunedì. Si tratta di due quotate ad alta market cap come Enel e Pirelli, due società quotate sull’Euronext Milan, IVS Group e Toscana Aeroporti e due azioni di società con capitalizzazione media: MFE-MediaforEurope A e MFE-MediaforEurope B.

Tutti e 6 i dividendi in stacco il prossimo lunedì verranno poi messi in pagamento a partire da mercoledì 26 luglio.

Vediamo nel dettaglio quale è l’ammontare della cedola e il relativo dividend yield.

Saldo dividendo Enel 2023: ammontare e rendimento

Enel staccherà un saldo dividendo 2023, relativo all’esercizio 2022, pari a 0,2 euro. Considerando che il 23 gennaio scorso la quotata del settore elettrico aveva già staccato un acconto sulla remunerazione 2023 pari a 0,2 euro, il dividendo Enel totale sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 è pari a 0,4 euro.

Si tratta di una cedola in leggere aumento rispetto a quella staccata un anno va (a valere sull’esercizio 2021). Allora, infatti, il dividendo Enel totale fu pari a 0,38 euro.

Considerando l’attuale prezzo delle azioni, il dividend yield relativo al saldo è del 3,16 per cento mentre quello relativo alla cedola totale è del 6,32 per cento.

Dividendo Pirelli 2023: ammontare e rendimento

L’altro titolo protagonista della giornata di stacchi in programma lunedì prossimo è Pirelli. In questo caso avremo a che fare con un dividendo totale che sarà a pari a 0,218 euro. I possesso di azioni Pirelli si possono dire soddisfatti perchè l’anno scorso, a valere sull’esercizio 2021, la Bicocca staccò una cedola di 0,161 euro. In pratica il dividendo Pirelli su base annua è aumentato di oltre il 35 per cento.

Ma parliamo di rendimenti. Considerando gli attuali prezzi delle azioni Pirelli, il dividend yield sarà pari al 4,46 per cento, meno del rendimento da dividendo di Enel (complessivo).

Dividendo IVS Group: ammontare e rendimento

IVS Group è un’azienda opera nel settore della distribuzione automatica di bevande calde e fredde, nonché di snack e cibi confezionati. Fondata nel 1991, IVS Group è diventata una delle principali aziende del settore in Europa.

Lunedì la quotata staccherà un dividendo 2023, relativo all’esercizio 2022, pari a 0,11 euro. Si tratta dello stacco ammontare della cedola staccata un anno fa. Considerando gli attuali prezzi di borsa del titolo, il dividend yield ammonta al 2,36 per cento.

Dividendo Toscana Aeroporti

Toscana Aeroporti è una società che gestisce due importanti aeroporti situati in Toscana, Italia. I due aeroporti principali sono l’Aeroporto di Firenze-Peretola (Aeroporto di Firenze) e l’Aeroporto di Pisa-San Giusto (Aeroporto di Pisa). Toscana Aeroporti è l’ente responsabile della gestione operativa, dello sviluppo e della manutenzione di entrambi gli aeroporti.

Lunedì prossimo la società toscana staccherà un dividendo pari a 0,3761 euro. Si tratta dello stesso ammontare di un anno fa (esercizio 2021).

Tenendo conto di quelli che sono gli attuali prezzi di borsa del titolo, il dividend yield di Toscana Aeroporti è del 2,89 per cento.

Dividendo MFE-MediaforEurope categoria A e B: ammontare e rendimento

E infine c’è MFE- MediaforEurope che in borsa è presente con due categorie di azioni: A e B. Il dividendo è identico nell’ammontare ma non nel rendimento visto che i prezzi delle due categorie di azioni sono diversi.

Più precisamente la cedola 2023 di MFE-MediaForEurope sarà pari a 0,05 euro, stesso ammontare di un anno fa. Per quello che riguarda i rendimenti, per le MFE A siamo sul 9,72 per cento mentre per le MFE B sul 6,92 per cento. In entrambi i casi, quindi, il dividend yield è molto elevato.

