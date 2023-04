Dividendo MediaForEurope (ex Mediaset) 2023 a 0,05 euro per azioni A e B: ecco i dettagli

Come da tradizione l’appuntamento con le decisioni di Media For Europe (l’ex Mediaset) con il dividendo è leggermente defilato rispetto alle tempistiche delle altre quotate. L’ex titolo del Biscione, infatti, è solito pubblicare le decisioni in materia di remunerazione degli azionisti, contestuali a quelle sui conti (quindi utile e ricavi) nella seconda parte di aprile.

Così è avvenuto l’anno scorso e così avviene quest’anno. Le delibere dell’ex Mediaset, infatti, sono arrivate proprio questa mattina. In questo articolo ci soffermeremo sull’ammontare del dividendo Media For Europe 2023 e poi sui conti 2022 della quotata.

Come nostra consuetudine, iniziamo il nostro esame dall’ammontare della cedola proprio perchè siamo consapevoli che sia il dividendo il tema più interessante dal punto di vista dell’investitore.

Dividendo Media For Europe 2023: tutte le informazioni

Quando parliamo di dividendi ex Mediaset dobbiamo anzitutto precisare che sul mercato ci sono due diverse azioni MFE, quelle di categoria A e quelle di categoria B. Lo scorso anno (a valere sull’esercizio 2021) le due cedole furono identiche.

Lo stesso copione si ripete anche quest’anno. Infatti il management di Media For Europe ha proposto la distribuzione di un dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) pari a 0,05 euro per azione di categoria A e di categoria B. Fissata anche la data di stacco del dividendo che sarà il 24 luglio 2023. La messa in pagamento invece è stata calendarizzata per il 26 luglio successivo.

Sono queste le due date che gli azionisti dell’ex Mediaset e più in generale chi vuole ora comprare azioni MFE dovrebbero segnare sul loro calendario.

Conti 2022 di Media For Europe

Se l’ex Mediaset è riuscita a concedere un dividendo così consistente sull’esercizio 2022 è perchè i conti dell’anno che si è appena chiuso non sono stati affatto male.

Media For Europe ha chiuso l’esercizio con ricavi netti per un ammontare pari a 2,8 miliardi di euro, rispetto ai 2,91 miliardi ottenuti l’anno precedente. In parallelo il risultato operativo della quotata è stato pari a 280,1 milioni di euro contro i 418 milioni di un anno fa. Scendendo nel conto economico il risultato operativo adjusted è stato pari a 322,5 milioni mentre l’utile netto a fine esercizio era attestato a 216,9 milioni di euro contro i 374,1 milioni contabilizzati nel 2021.

Da evidenziare come l’utile netto adjusted abbia raggiunto i 247,5 milioni di euro con una crescita del 30,1 per cento sempre rispetto al 2019 pre-Covid.

Per quello che riguarda il debito, a fine 2022 l’indebitamento netto dell’ex Mediaset era pari a 873,3 milioni di euro, valore che si raffronta con gli 869,2 milioni di inizio anno. Inoltre nell’esercizio le attività operative di Media For Europe sono state capaci di generare un flusso di cassa di 366,2 milioni di euro, rispetto ai 507,3 milioni del 2021.

Accanto alle decisioni sull’ammontare del dividendo 2023 e ai conti 2022, il management dell’ex Mediaset ha anche fornito delle indicazioni sull’esercizio in corso. L’obiettivo per il 2023 è quello di mettere a segno anno su anno, pur considerando un contesto pubblicitario sostanzialmente stazionario rispetto al 2022, un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa che siano positivi.

Su Borsa Italiana le azioni MFE B oggi scambiano a 0,73 euro in rialzo dello 0,55 per cento rispetto alla chiusura di ieri mentre i titoli MFE A sono invariati a 0,45 euro. Questi ultimi nel corso dell’ultimo anno hanno però segnato una flessione del 22 per cento.

