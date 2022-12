Comprare azioni Banco BPM dopo mossa Enasarco sul capitale?

Tra le quotate che oggi si stanno mettendo in evidenza sul Ftse Mib c’è Banco BPM. Il titolo del settore bancario non solo sta guidando il paniere di riferimento di Borsa Italiana ma addirittura sta mettendo a segno una progressione di quasi 4 punti percentuali.

Più precisamente come si può vedere dal grafico in basso, il prezzo delle azioni Banco BPM registra una progressione del 3,8 per cento a quota 3,28 euro contro un Ftse Mib che invece avanza di uno striminzito 0,1 per cento.

Dinanzi a questi numeri è evidente che ci siano delle ragioni prettamente domestiche alla base del rally della banca. Poichè a noi interessa soprattutto capire se c’è lo spazio per comprare azioni Banco BPM, prima di analizzare i motivi alla base del rally, concentriamoci un attimo sulla performance del titolo. Come si può anche vedere dal grafico in basso, nel corso dell’ultimo mese le azioni Banco BPM hanno segnato una progressione del 6,67 per cento. Rispetto ad un anno fa, invece, l’apprezzamento è stato del 27 per cento circa. Stiamo quindi parlando di un titolo che è cresciuto tantissimo nell’ultimo periodo. Una quotata che ha fatto meglio dello stesso paniere di riferimento.

E allora c’è ancora spazio per comprare (e quindi per speculare su una prosecuzione della crescita) oppure i margini si sono stretti? Vediamo nel dettaglio.

Dietro al rally di Bancop BPM nella seduta di oggi, ci sono dei precisi movimenti societari. La Fondazione Enasarco ha infatti acquistato l’1,97 per cento del capitale sociale della banca mediante una procedura di reverse accelerated bookbuilding. Il corrispettivo è stato pari a 3,40 euro per ciascuna azione comprata, in aumento rispetto alla chiusura di ieri del titolo a 3,16 euro per azione. Ovviamente la decisione di Fondazione Enasarco di comprare a prezzi più alti non poteva non causare il rally che si è imposto fin dall’avvio degli scambi.

L’acquisto ha ad oggetto massimo 29,85 milioni di titoli dell’istituto per un esborso non superiore a 101,5 milioni. In una nota, la Fondazione Enasarco ha precisato di riservarsi in ogni caso, il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non dare esecuzione all’operazione che “si inquadra nell’ambito del piano di sviluppo di Enasarco, quale investitore istituzionale attento ad efficientare la gestione del proprio patrimonio anche attraverso investimenti funzionali alla crescita sostenibile dell’economia reale del Paese“.

Non è ancora dato da sapere se la cassa apporterà la propria quota al patto di consultazione fra fondazioni di origine bancaria e casse enti previdenziali che è alla base dei rapporti fra azionisti forti di Banco BPM con l’8,28 per cento e che non ha mai nascosto la sua intenzione di far salire la propria voce nella governance della banca. Tra l’altro il prossimo aprile è previsto il rinnovo del consiglio di amministrazione di Banco BPM e il Patto ha come obiettivo quello di inserire due rappresentanti nella lista del board uscente.

Comprare azioni Banco BPM oggi? I livelli tecnici da attenzionare

Torniamo quindi alla domanda iniziale ossia se conviene ancora comprare azioni Banco BPM oppure se il treno è bello e passato. Dal punto di vista operativo, è possibile che oggi il titolo prosegua la giornata in direzione positiva. Tecnicamente una prima resistenza ci potrebbe essere in area 3,312 mentre quella successiva a quota 3,371. Il primo supporto è a 3,253 euro.

