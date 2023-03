Comprare azioni Brembo in ottica investimento? Ecco come fare

Le azioni italiane non hanno grandissimo appeal fuori dall’Italia. Non è un mistero che la borsa di Milano sia una piazza secondaria con poche quotate che sono davvero interessanti. Tra questi titoli che si contano sulle dita di una sola mano c’è Brembo.

Parliamo di una quotata del settore industriale e già questo è sufficiente per accedere un faro visto che non solo il Ftse Mib è quello che è ma a caratterizzarlo sono soprattutto le banche. Noi oggi parleremo invece di un’industria che negli ultimi anni ha sempre fatto bene tanto da essere considerata una vera e propria eccellenza dell’Italia a livello mondiale.

Nei prossimi paragrafi presenteremo l’azienda e poi spiegheremo per quale motivo, dal nostro punto di vista, le azioni Brembo sono da comprare in ottica investimento.

A proposito di acquisto di titoli azionari, abbiamo il piacere di ricordare che con eToro dal mese scorso è possibile acquistare anche le azioni di Borsa Italiana (ovviamente le più importanti) a zero commissioni. Prima si poteva investire solo attraverso i CFD azionari (strumento di tipo derivato). Adesso, grazie alla possibilità di comprare azioni vere, eToro diventa il broker ideale per strategie trading focalizzate sul mantenimento di un titolo in portafoglio per un lungo periodo di tempo (appunto in ottica investimento).

–APRI UN CONTO ETORO GRATUITA INIZIA A COMPRARE AZIONI SENZA COMMISSIONI>>

Comprare azioni Brembo: profilo della società

Perchè Brembo è considerata un’eccellenza italiana? Per rispondere a questa domanda è sufficiente guardare il suo core business. Brembo è una società impegnata nella ricerca, nella progettazione, nella produzione e vendita di sistemi frenanti. Da decenni, grazie ad un sistema di brevetti, Brembo fornisce prodotti per auto, per moto ma anche per i veicoli commerciali e per i mezzi da cosa. I prodotti per cui Brembo è famosa in tutto il mondo sono pastiglie, dischi per i freni, moduli, sistemi frenanti completi, cilindri oleodinamici e pinze.

Insomma Brembo può essere considerata come un punto fisso a presidio di un mercato da cui semplicemente non si può prescindere.

Il radicamento in questo settore, ha permesso a Brembo di migliorare sistematicamente i suoi dati di bilancio. Nel corso degli anni, sia pure con le dovute pause, sia il fatturato che l’utile sono sempre cresciuti. Anche la marginalità è sempre rimasta costante. Inoltre il tasso di crescita degli utili per azione diluiti è stato del 10,6% nel corso dell’ultimo decennio.

Ancora il rapporto Debt to Equity si attesta a 1:1 ed è vero che in giro c’è di meglio ma ad ogni modo anche questo indicatore non è affatto male. Inoltre tra liquidità e investimenti a breve termine, ad oggi la quotata bergamasca ha in pancia 558 milioni di euro da cui deriva un totale di attivo corrente in area 1,65 miliardi. Considerando che il passivo corrente di Brembo si attesta attorno a 1,05 miliardi di euro, si evidenza un equilibrio di breve termine molto significativo.

Insomma da questi numeri sommari emerge il ritratto di una società che non solo è in salute ma che può prendersi il lusso di guardare con molta tranquillità al futuro.

Quanto valutare le azioni Brembo?

Alla luce dei numeri che abbiamo indicato in precedenza, quale è la valutazione delle azioni Brembo? Il titolo oggi scambia attorno ai 13 euro, praticamente sugli stessi livelli di un mese fa. Rispetto allo scorso anno, però, c’è un apprezzamento del 37 per cento. I valori attuali sono i più alti degli ultimi 5 anni. Analizzando il grafico storico si può notare come un periodo particolarmente duro per Brembo sia stato quello coincidente con la prima ondata di covid. Ad aprile 2022, infatti, il valore delle azioni Brembo era crollato fin sotto i 6 euro!

Dicevamo della valutazioni. Il titolo Brembo oggi presenta uno sconto pari a poco meno del 31 per cento rispetto al suo fair value che è attestato attorno a 17,47 euro per azione. Gli analisti hanno sulle azioni Brembo un target price medio di 15,64 euro, valore che implica un potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali del 17 per cento che non è per niente male.

Considerando che il titolo ha messo in fila una serie di trimestrali positive e che anche la guidance per l’anno in corso è incoraggiante, si può dedurre che le azioni Brembo non solo siano interessanti ma sono anche da considerare in ottica investimento.

Come comprare azioni Brembo in ottica investimento

E veniamo adesso agli aspetti più pratici ossia all’investimento in azioni Brembo. Tanto per iniziare precisiamo che quando parliamo di ottica investimento ci rifacciamo al lungo termine. Tanto di rispetto per chi attua strategia di breve periodo o addirittura intraday, ma l’approccio puramente speculativo non ci interessa. Obiettivo è infatti quello di inserire in portafoglio delle azioni che possano portare valore nel corso del tempo. Chi persegue questa finalità ha bisogno di titoli di società solide con trend dei conti definito e un business solido. Brembo, come visto in precedenza, presenta proprio queste caratteristiche.

Per speculare sul titolo lasciamo perdere strumenti derivati come i CFD. L’acquisto diretto di azioni resta la soluzione migliore. eToro il broker ideale visto che con la sua piattaforma ora si possono acquistare azioni italiane senza commissioni.

–COMPRA AZIONI BREMBO A ZERO COMMISSIONI CON ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Per acquistare le azioni Brembo con eToro è sufficiente creare un account, aprire un conto ed effettuare un deposito minimo di soli 50 dollari. Tra l’altro con eToro è anche possibile usare molti strumenti che possono essere utili per la propria analisi.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!