Comprare azioni Leonardo oggi? Perchè il titolo sta di nuovo volando

Chi è alla ricerca di azioni interessanti su cui speculare con ottica intraday, sarà certamente rimasto abbagliato dalla forte progressione in avanti che segnano le Leonardo. Il colosso della Difesa è balzato in vetta al Ftse Mib con una progressione del 5,5 per cento a quota 8,15 euro che è nettamente superiore rispetto al rialzo registrato dal paniere di riferimento di Piazza Affari (+0,7 per cento per il Ftse Mib). Considerando che la giornata di oggi è decisamente particolare (a dominare è infatti il clima di attesa in vista delle decisioni di politica monetaria della FED) è evidente che il forte verde di Leonardo strida e non poco.

La domanda che ci poniamo in questo articolo è molto semplice: cosa sta spingendo gli acquisti sul titolo della Difesa? Perchè oggi c’è quasi una corsa a comprare azioni Leonardo?

Prima di rispondere a questi interrogativi, diamo un occhio alle performance del gruppo della Difesa. Come si può vedere dal grafico in basso, nel corso dell’ultimo mese Leonardo ha registrato una prestazione negativa del 6 per cento. Anno sui anno, invece, il bilancio è positivo avendo Leonardo guadagnato oltre il 22 per cento. Considerando la performance debole dell’ultimo mese, ci sarebbe quindi lo spazio per una risalita. Serve però il contesto favorevole e proprio l’arrivo di quest’ultimo potrebbe essere alla base della forte visibilità di sui sembra godere il titolo oggi.

Perchè è corsa a comprare azioni Leonardo

Per analizzare i motivi alla base del balzo del titolo Leonardo è necessario guardare al contesto generale. Oggi sembra essere una giornata positiva non solo per il titolo italiano della difesa ma per tutte le quotate europee del comparto. Il driver, quindi, è settoriale. Ma di cosa si tratta nello specifico? Molti analisti hanno messo in relazione la visibilità del settore difesa con il discorso tenuto ieri sera alla nazione dal presidente russo Putin. Il numero uno della Federazione Russa ha annunciato la mobilitazione parziale dei riservisti alimentando, in questo modo, le già alte tensioni geopolitiche. Putin ha affermato che farà tutto ciò che deve essere fatto per difendere la Russia.

La decisione di mobilitare parzialmente la riserva conferma la volontà russa di essere ancora più incisiva nella guerra contro l’Ucraina e allontana le speranze di una riduzione della tensione. Come già avvenuto in passato, se la situazione militare si aggrava, la visibilità dei titoli della difesa, tra cui l’italiana Leonardo, non può che crescere.

Questa è la ragione prevalente del rally delle azioni Leonardo sul Ftse Mib. A chi volesse sfruttare questa situazione per fare trading sul titolo, ricordiamo che il broker eToro consente di tardare azioni senza commissioni. Inoltre con questo fornitore sono sufficienti 50 euro per iniziare ad operare.

Con eToro puoi fare trading online sulle azioni a zero commissioni>>>vai sul sito ufficiale, clicca qui

Leonardo sigla partnership strategica con Engineering

Mettendo da parte il settore europeo della difesa e concentrando la nostra analisi solo sulle azioni Leonardo, si può trovare un secondo elemento catalizzatore alla base del rally del titolo italiano. Appena ieri, infatti, Leonardo aveva reso noto di aver sottoscritto un un memorandum d’intesa con Engineering.

L’accordo segna l’avvio di una collaborazione strategica tra le due società avente come fine l’individuazione di progetti e opportunità da sviluppare congiuntamente nel campo della trasformazione digitale e della cybersecurity. Le aree più importanti in sui sarà attuata la partnership saranno: difesa, finanza, pubblica amministrazione, sanità e infrastruttura. La collaborazione tra Leonardo e Enginnering sarà centrale per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.