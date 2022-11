Comprare azioni Telecom Italia su ipotesi OPA CDP? Obiettivo è il delisting da Borsa Italiana

Agli investitori che operano sul mercato azionario italiano non sarà sfuggito l’exploit che questa mattinata sta mettendo a segno il titolo Telecom Italia. Dopo il forte rialzo registrato la scorsa Ottava, le azioni Telecom Italia sono anche oggi nel mirino dei compratori. Come si può vedere dal grafico in basso, a metà mattinata Telecom Italia segna una progressione del 7,9 per cento a quota 23 euro.

Il rialzo fa di TIM la quotata migliore di un Ftse Mib che, a causa del clima di attesa per l’esito delle elezioni di medio termine in Usa e dell’incertezza per il dato americano sull’inflazione (entrambi gli eventi sono in programma questa settimana) avanza di uno striminzito +0,3 per cento.

Grazie alla progressione in atto oggi, Telecom Italia migliora ancora di più la performance dell’ultimo mese e riduce il rosso accumulato nell’ultimo anno. Rispetto ad un mese fa le valutazioni di Telecom Italia oggi sono più alte del 26 per cento mentre la performance su base annua è negativa del 30 per cento.

Telecom Italia: OPA Cassa Depositi e Prestiti in vista?

Il rialzo monstre che caratterizza le azioni Telecom Italia non sta avvenendo in un momento qualsiasi. Il prossimo mercoledì si terrà il consiglio di amministrazione dell’ex monopolista. Non è da escludere che nel corso della riunione possa essere affrontato il solito dossier relativo alla rete unica. Fin qui nessuna novità reale visto che si tratta di temi vecchi.

Ad infiammare il mercato sono le dichiarazioni di Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, dalla quali si percepisce la possibile intenzione del governo di effettuare un vero e proprio blitz per creare una rete unica nazionale controllata dallo Stato.

Un obiettivo molto ambizioso che dovrebbe passare attraverso un ‘OPA della Cassa Depositi e Prestiti su Telecom Italia. Questo è il vero driver che sta spingendo in alto la quotazione di Telecom Italia.

in realtà, però, ambienti più analisti che politici, hanno già fatto sapere che l’OPA della CDP su TIM si configurerebbe, comunque, come un’operazione non solo molto complessa ma anche molto dispendiosa. Per questo motivo non si può escludere che l’intera operazione possa alla fine configurarsi in modo differente con una sorta di offerta comunitaria alla quale non parteciperebbe solo la CDP ma anche il primo socio attuale di Telecom Italia, ossia il gruppo francese Vivendi (23,75 del capitale di TIM) e i soliti fondi KKR e Macquarie. Così configurata l’operazione resterebbe complessa (e questo è il vero nodo) ma perlomeno sarebbe meno dispendiosa per lo stato.

Ovviamente le misure di una operazione di questo tipo sono ancora tutte da decidere.

Azioni Telecom Italia a rischio delisting da Borsa Italiana?

In ambito finanziario la parola OPA viene spesso associata a “delisting”. La vicenda di Telecom Italia non fa eccezione a questa tendenza. Stando a quanto riportato da La Stampa, infatti, obiettivo del blitz del governo su Telecom Italia dovrebbe essere proprio il delisting dell’ex monopolista da Borsa Italiana. Con le azioni Telecom Italia via dalla borsa, diventerebbe molto più semplice per la società riuscire a concentrarsi sul suo bilancio.

Per adesso la strada è tutta in salita ma, come affermato dall’esponente di Fratelli d’Italia in una intervista a SkyTg24, è il caso di iniziare a parlare per iniziare a fissare quelli che sono i prossimi passi.

C’è però un problema che potrebbe bloccare il disegno OPA e successivo delisting: non è detto che questa sia la direzione auspicata dal mercato. In altre parole su Telecom Italia le intenzioni del mercato possono essere diverse dai disegni dello stato.

Una cosa è certa, le azioni Telecom Italia continueranno ad essere al centro dell’attenzione degli investitori grazie ai vari rumors sul dossier. Una buona notizia i trader che sono soliti investire sfruttando la volatilit.

