Tra i dividendi più interessanti del Ftse Mib c’è sicuramente quello di Intesa Sanpaolo. La banca guidata da Messina è sempre stata molto generosa in materia di stacco delle cedole. E’ anche per questo motivo se le azioni Intesa Sanpaolo sono quasi una presenza fissa nei portafogli di investimento di molti trader. Proprio in tema dividendi, giungono interessanti novità della big del settore bancario. Come avviene ogni anno, nelle ultime settimane Intesa SP rende noto il suo calendario di eventi societari per l’esercizio 2025.

Si tratta di un documento molto importante perchè al suo interno vengono anche indicate le date in cui è fissato lo stacco della cedola. Ora Intesa Sanpaolo già da tempo è solita dividere il suo dividendo unitario in due tranche: quella a titolo di acconto e quella a titolo di saldo. Calendario alla mano nell’anno solare 2025 due saranno gli appuntamenti con la remunerazione degli azionisti per Intesa Sanpaolo: lo stacco del saldo a valere sull’esercizio 2024 (l’acconto è stato già pagato agli aventi diritto) e lo stacco dell’acconto a valere sull’esercizio 2025 (il cui saldo verrà poi staccato nel 2026). In generale, quindi, parliamo di dividendi Intesa Sanpaolo 2025/2025.

Vediamo allora immediatamente quali sono queste date calde. Ricordiamo ai lettori che per speculare sulle azioni Intesa Sanpaolo non è per forza necessario comprare azioni fisiche ma si può operare anche con strumenti di tipo derivato come i CFD. Uno dei più importanti broker, eToro, ha recentemente lanciato il cosiddetto trading nazionale che permette di investire in azioni italiane senza i costi di conversione valutaria.

Le date di stacco dei dividendi Intesa Sanpaolo 2025/2026

Partiamo dall’appuntamento più imminente che è quello con lo stacco del saldo sul dividendo 2024. La data è stata fissata per il 19 maggio 2025 (per questo motivo ci si riferirà alla cedola come saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2025). Si tratta di un lunedì e quindi il pagamento della cedola sarà poi effettuato il 21 maggio successivo.

Pausa di alcuni mesi (un bel pò per la verità) e poi ecco l’appuntamento con l’acconto sul dividendo 2026 (relativo all’esercizio 2025). La data di stacco per questa prima tranche è il 24 novembre 2025 mentre quella di pagamento sarà il 26 novembre 2025.

Attenzione perchè la cedola a titolo di saldo in stacco a maggio dovrà essere approvata dall’assemblea degli azionisti della banca mentre quella a titolo di acconto in stacco a novembre sarà su proposta del consiglio di amministrazione.

Gli altri appuntamenti societari rilevanti del 2025

Come detto in precedenza, la nota relativa alle date di stacco dei dividendi è contenuta in un più ampio documento sugli appuntamenti societari della quotata.

Ecco quindi tutte le altre date calde del 2025 di Intesa Sanpaolo:

29 aprile 2025 : assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa SP per l’approvazione del bilancio 2024 e della proposta di destinazione dell’utile di esercizio (si terrà in unica convocazione)

: assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa SP per l’approvazione del bilancio 2024 e della proposta di destinazione dell’utile di esercizio (si terrà in unica convocazione) 6 maggio 2025 : consiglio di amministrazione di Intesa SP con all’ordine del giorno l’approvazione del resoconto finanziario del primo trimestre 2025 (trimestrale)

: consiglio di amministrazione di Intesa SP con all’ordine del giorno l’approvazione del resoconto finanziario del primo trimestre 2025 (trimestrale) 30 luglio 2025 : consiglio di amministrazione con l’ordine del giorno l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2025 (semestrale)

: consiglio di amministrazione con l’ordine del giorno l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2025 (semestrale) 31 ottobre 2025: consiglio di amministrazione con all’ordine del giorno l’approvazione del resoconto finanziario del terzo trimestre 2025 e relativa delibera in merito alla distribuzione di un acconto sul dividendo 2025 (che, ove previsto, sarà poi staccato il 24 novembre 2025

Come sfruttare gli eventi societari per fare trading online sulle azioni Intesa Sanpaolo

Gli eventi societari di una quotata possono essere sempre sfruttati per fare trading. Nel caso specifico di conti trimestrali e bilanci, le occasione che si creano per investire sono due: prima della diffusione dei risultati (e in tal caso si speculare sulle previsioni) e dopo la pubblicazione dei conti (e in tal caso si specula sul rapporto tra risultati definitivi e quelle che erano le stime). Proprio per questo motivo un investitore che è intenzionato a comprare azioni Intesa Sanpaolo non può non tenere sempre d’occhio il calendario delle trimestrali.

Detto questo, la valutazione degli esperti sulla banca guidata da Messina è positiva. Nonostante il titolo si sia apprezzato del 3 per cento nell’ultimo mese e del 41 per cento da inizio anno, sembra proprio esserci ancora spazio di crescita.

Gli analisti di Barclays hanno recentemente ribadito il rating overweight con target price leggermente rivisto al ribasso a 4,5 euro (siamo comunque sopra le quotazioni attuali); JP Morgan ha invece confermato il rating buy (comprare) con target price che invece è stato rivisto al rialzo a 5 euro. In questa seconda valutazione il potenziale di upside del titolo è ancora maggiore. Una buona notizia per i trader interessati a speculare sulla quotata e che ora possono operare anche con i CFD usando la leva (aumenta il potenziale di investimento ma salgono anche i rischi).

