Dividendo Unieuro 2023 a 0,49 euro. Azioni oggi crollano dopo conti esercizio

Seduta da incubo per Unieuro che a metà mattinata lascia sul parterre oltre 7 punti percentuali con i prezzi delle azioni crollati a 7,57 euro. Un ribasso disastroso per la quotata del segmento EURONEXT STAR MILAN che sembra ricevere una sonora bocciatura dagli investitori dopo la pubblicazione dei conti dell’esercizio 2022/2023. Se consegue che se si vuole capire perchè le azioni Unieuro oggi crollano si devono per forza di cose analizzare le varie voci del bilancio.

Conti 2022/2023 Unieuro nel dettaglio

Iniziamo l’esame dei conti dell’esercizio 2022/2023 di Unieuro partendo dalla voce che più interessa azionisti e investitori: il dividendo. La buona notizia è che la cedola ci sarà. Più precisamente il management della quotata ha stabilito che il dividendo Unieuro 2023, relativo all’esercizio 2022, sarà pari a 0,49 euro per azione. Considerando il numero dei titoli Unieuro ad oggi in circolazione, l’ammontare complessivo delle cedole sarà pari a 9,8 milioni di euro. Già stabilite le date di stacco e di pagamento. La prima sarà il 26 giugno 2023 mentre la seconda il 28 giugno 2023.

Forse ti può anche interessare — Dividendo Unieuro 2022/2023 ci sarà?

Per quello che riguarda i risultati, Unieuro ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 2,88 miliardi di euro, in calo del 2,2 per cento rispetto ai 2,95 miliardi che erano stati realizzati nell’esercizio precedente. Una performance debole quindi anche se va evidenziato che il ribasso era atteso dalla guidance. In flessione anche il margine operativo lordo adjusted che è passato da 169,4 milioni a 141 milioni di euro e quindi la marginalità della quotata si è attestata al 4,9 per cento.

Scendendo nel conto economico, l’utile netto adjusted di Unieuro alla fine dell’esercizio 2022/2023 era pari a 19,3 milioni di euro, con un ribasso del 64,1 per cento rispetto ai 53,9 milioni che erano stati contabilizzati nel 2021/2022. Di conseguenza il risultato netto reported della quotata attiva nel segmento della distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici è stato pari a 10,2 milioni di euro.

Per quello che riguarda il patrimonio, a fine febbraio 2023 (data di termine dell’anno fiscale), la posizione finanziaria netta del retailer era positiva per 124,4 milioni di euro. Si tratta di un dato in ribasso dai 135,7 milioni di inizio esercizio. Nell’intero esercizio 2022/2023 le attività operative di Unieuro hanno generato cassa per 23,1 milioni di euro, in un contesto in cui gli investimenti sono stati pari a 39,2 milioni.

Piano strategico 2027/2028 di Unieuro: i più importanti target

Oltre ad aver approvato i conti dell’esercizio 2022/2023, il management di Unieuro ha anche validato il piano strategico all’esercizio 2027/2028. Stando alle indicazioni dei vertici, al termine dell’orizzonte del piano, Unieuro dovrebbe conseguire ricavi nel range tra 3,2 e 3,4 miliardi di euro mentre il risultato operativo adjusted è previsto tra i 55 e i 65 milioni di euro. Sempre in base agli obiettivi del piano, la posizione finanziaria netta a fine 2027-2028 è prevista nel range tra i 250 e i 270 milioni di euro.

Per quello che invece riguarda l’esercizio in corso, la società prevede di chiudere il 2023/2024 con ricavi per 2,9 miliardi di euro nonostante nel primo semestre, quello in corso, sia possibile una riduzione del fatturato che dovrebbe poi essere compensata con una ripresa nel secondo semestre. Ancora sempre nell’esercizio in corso, il risultato operativo adjusted è previsto in crescita tra i 35 e i 38 milioni di euro nel 2023/2024.

L’accoglienza riservata dal mercato ai conti 2022/2023 di Unieuro potrebbe essere connessa proprio con le indicazioni deboli fornite sul primo semestre in corso. Tra l’altro il vero e proprio crollo che oggi caratterizza la quotata retail, sta comportando un forte peggioramento della performance mensile e annuale del titolo. Unieuro è un’azione che nel corso dell’ultimo mese ha perso il 4 per cento. Rispetto ad un anno fa, invece, i prezzi sono più bassi del 32 per cento.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!