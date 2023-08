Ecco quale è il titolo di Borsa Italiana da comprare questa settimana: una mezza-sorpresa

Inizia il mese di agosto di Borsa Italiana e, come sempre avviene quando si entra nel periodo delle ferie, trovare dei titoli interessanti non è affatto semplice. Amanti delle sfide difficili, sarà proprio quello che faremo con questo articolo.

Prima di parlare del buy della settimana, facciamo brevemente il punto sull’andamento del Ftse Mib nel mese di luglio e sulle prospettive di Borsa Italiana.

Borsa Italiana (Ftse Mib) ha chiuso luglio in rialzo

Il Ftse Mib era già reduce da un primo semestre positivo (migliori borsa occidentale) ma è riuscito nel miracolo di mettere a segno anche un mese di luglio in verde. Il rialzo registrato è stato di ben 5 punti percentuali, quanto basta per consentire agli analisti di affermare che la salita del Ftse Mib sta continuando a procedere.

Secondo un report degli analisti di Equita la flessione dell’economia (recessione) sta procedendo più lentamente del previsto e questo si sta verificando grazie alla più spiccata capacità di tenuta mostrata dal mercato del lavoro. Per la sim milanese, il settore bancario italiano (ma il discorso vale anche per quello europeo) si sta mostrando decisamente solido anche grazie al positivo riscontro degli stress test.

A livello settoriale, le differenze di performance tra le quotate ad alta market cap e le mid-small cao si è ulteriormente allargato.

Sempre in merito all’andamento delle singole quotate, gli esperti hanno evidenziato un aumento dei profit warning da imputare sia al ribasso della domanda che al destocking. Ad essere più interessati da questo fenomeno sono stati i comparti chimico, medicale, tecnologico e della distribuzione sanitaria. Parallelamente, però, nel report si citano segmenti che si stanno mostrando molto resistenti. Ad esempio Stellantis ha messo a segno un secondo trimestre 2023 molto forte per quello che riguarda i prezzi. La buona perfornance ha scacciato le paure su una possibile flessione dei prezzi nel comparto.

Proprio a proposito di quotate di Borsa Italiana, vediamo adesso quale potrebbe essere il titolo da inserire in portafoglio questa settimana.

Le azioni da comprare questa settimana

Iveco è il titolo che, stando all’analisi di Equita, sarebbe un peccato non comprare nella settimana corrente.

Per la sim milanese, fattori come le dimensioni ridotte o la limitata diversificazione a livello geografico, sono debolezze strutturali della società (analisi fondamentale) che vengono compensate da alcuni punti fi forza come la presenza di un multiplo enterprise value/Ebit di 4,1 in relazione al 2023 e di 3,7 volte in relazione all’esercizio 2024.

Tra l’altro la valutazione di Equita su Ivece, non tiene in considerazione una serie di fattori di primo piano come il turnaround in esecuzione nel settore degli heavy-duty trucks oppure lo stesso lancio di nuovi modelli che presentano caratteristiche e soprattutto prezzi che potrebbero consentire ad Iveco di ridurre il divario rispetto ai concorrenti. Se a ciò poi aggiungiamo anche la presenza di una solida struttura finanziaria che ha sempre caratterizzato Pirelli e la possibile dismissione dell’attività antincendio, oramai sempre in perdita, possiamo immaginare perchè Equita suggerisca di comprare azioni Iveco nella settimana corrente.

Altro punto di forza è il recente avvio di un articolato piano di buy back da 150 milioni di euro. Ebbene attualmente nell’ambito di questo piano sono stati effettuati acquisti di azioni proprie solo per 20 milioni di euro. Questo significa che sicuramente si risentirà parlare dei buy back di Iveco nei prossimi mesi.

Alla luce di questi punti di forza gli analisti di Equita hanno quindi ribadito il rating buy sulle azioni Iveco (comprare) con target price a 12,7 euro. Tenendo conto che attualmente i prezzi viaggiano in area 8,62 euro, non si può non notare il consistente potenziale di upside che è presente.

E a proposito di andamento del titolo, il prezzo delle azioni Iveco nell’ultima settimana ha segnato una performance positiva del 4,5 per cento. Rialzo anche rispetto ad un anno fa con le quotazioni salite del 45 per cento. Nonostante i buoni dati di performance, quindi, Iveco ha ancora spazio per crescere.

Comprare azioni Iveco può essere un modo per diversificare il proprio portafoglio introducendo in esso titoli con margine di crescita.

Tra i tanti broker che si possono usare per investire in azioni Iveco ne segnaliamo due che sono molto interessanti sotto il profilo delle commissioni applicate.

–eToro: da alcuni mesi il broker ha aperto alla possibilità di comprare azioni italiane senza commissioni (ma attenzione perchè sono applicate altre fees). Attraverso l’utilizzo di eToro, è altresì consentito beneficiare del social trading, che permette di emulare le strategie dei trader più competenti. In aggiunta, eToro richiede solamente un modesto deposito minimo di 50 dollari, una delle tariffe più contenute tra i competitor del settore. Inoltre, si ha sempre la possibilità di effettuare trading con i CFD sulle azioni Iveco sia in modalità long che short. In questo secondo caso, quindi, si specula con i ribassi >più informazioni sul sito eToro<

–FinecoBank: Offre 50 OPERAZIONI GRATUITE, senza commissioni fisse per 12 mesi, e consulenti sempre disponibili al 100%, anche tramite l’assistenza online. Non sorprende che Fineco sia la piattaforma leader in Italia, grazie alla vasta gamma di servizi offerti e al beneficio di commissioni decrescenti con l’aumentare dell’attività di trading >Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui >

