Enel: Analisi dei risultati trimestrali e prospettive di crescita

Enel, una delle aziende quotate al FTSE MIB, si accinge a presentare i risultati trimestrali e gli analisti concordano nel suggerire che il titolo sia da comprare. Secondo le previsioni di Equita Sim, la trimestrale di Enel si preannuncia “positiva” grazie al percorso di normalizzazione dei margini retail e alla stabilizzazione delle produzioni rinnovabili in Europa. In questo articolo, esamineremo le stime per il secondo trimestre e le prospettive future dell’azienda.

Le proiezioni finanziarie

Le stime per il secondo trimestre indicano un EBITDA ordinario di 4,892 miliardi di euro, in aumento del 28% rispetto all’anno precedente, e un Net Income ordinario di 1,518 miliardi, significativamente superiore ai 679 milioni registrati nel 2022. Questi risultati positivi sono principalmente attribuibili al percorso di normalizzazione dei margini retail e alla stabilizzazione delle produzioni rinnovabili in Europa.

Tuttavia, nonostante il miglioramento dei risultati, la Posizione Finanziaria Neta (PFN) potrebbe subire un peggioramento a causa della stagionalità nel circolante e dal “cash-in” ancora da ricevere dalle cessioni effettuate per circa 5 miliardi di euro. Questo potrebbe rappresentare una sfida per l’azienda, ma gli analisti mantengono comunque proiezioni ottimistiche.

Priorità strategiche del nuovo CEO e prospettive a lungo termine

Equita Sim si aspetta una presentazione da parte del nuovo CEO, Cattaneo, riguardante le priorità strategiche, con il piano atteso per novembre. Questo momento sarà cruciale per capire meglio la direzione futura dell’azienda e potrebbe influenzare ulteriormente il valore delle azioni.

WebSim Intermonte prevede risultati solidi per Enel, con margini in forte crescita su base annua grazie al recupero del segmento supply in Italia. Le stime indicano un EBITDA di 4,842 miliardi (+27% YoY), un EBIT di 2,992 miliardi (+54%) e un utile netto ordinario di 1,426 miliardi (+114%).

Nonostante un aumento del debito netto dovuto agli investimenti in crescita, un leggero aumento del circolante, effetti valutari e pagamenti di tasse sugli extra profitti, gli analisti prevedono che Enel confermerà la guidance 2023 con un EBITDA compreso tra 20,4 e 21 miliardi e un debito netto tra 51 e 52 miliardi.

Vantaggi competitivi di Enel

L’azienda gode di un profilo attraente grazie all’esposizione alle energie rinnovabili, alla posizione lunga nei confronti dei clienti e alla stabilizzazione dei margini retail e dell’ambiente regolatorio. Questi fattori potrebbero contribuire a sostenere la crescita futura dell’azienda.

Sia Equita Sim che WebSim Intermonte raccomandano di acquistare azioni Enel con target price rispettivamente di 6,9 euro e 7,2 euro. Queste raccomandazioni indicano un’aspettativa positiva per il valore futuro delle azioni dell’azienda.

Analisi tecnica azioni Enel

Nell’ambito dell’analisi tecnica, le azioni Enel hanno avuto un inizio di ottava in calo (-3,24%) a causa dello stacco della cedola relativa all’esercizio 2022 (saldo). Tuttavia, il dividendo da 0,4 euro per azione pesa complessivamente sul valore del titolo per il 6,4%, pertanto al netto della cedola odierna, il titolo si sta muovendo intorno alla parità.

Graficamente i prezzi sono ora a contatto con la media esponenziale a 50 sedute, passante per 6,10 euro, al di sopra dei primi supporti di rilievo posizionati tra 5,97 e 6 euro. Solo la violazione di quest’area potrebbe compromettere le aspettative di crescita futura, spianando la strada a cali verso area 5,80. Al contrario, una reazione da livelli attuali potrebbe scardinare gli ostacoli a 6,35 circa e puntare al test di area 6,50. Il target successivo è a 6,66 euro, picco di marzo 2022.

Gli analisti concordano quindi sulla positività dei risultati trimestrali di Enel e sulle prospettive di crescita dell’azienda. Le previsioni finanziarie mostrano un miglioramento dei margini e degli utili netti, mentre la Posizione Finanziaria Neta rappresenta una potenziale criticità.

Il nuovo CEO presenterà presto le priorità strategiche, e questo momento sarà cruciale per il futuro di Enel. L’azienda gode di vantaggi competitivi grazie alle energie rinnovabili e alla posizione lunga nei confronti dei clienti, e gli analisti raccomandano l’acquisto delle azioni Enel con aspettative di target price positivi. L’analisi tecnica suggerisce dei livelli di supporto e resistenza importanti da monitorare.

Possiamo quindi affermare che Enel si presenta come un’azienda solida con potenzialità di crescita, e gli investitori potrebbero prendere in considerazione l’opportunità di investire in questa azienda nei mercati finanziari. Tuttavia, è sempre consigliabile effettuare ulteriori ricerche e consultarsi con un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.

Comprare azioni Enel può essere un buon modo per diversificare il proprio portafoglio.

