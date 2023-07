Neutrali sulle azioni Pirelli? Focus su stacco dividendo e trimestrale

La prossima settimana sarà molto impegnativa per le azioni Pirelli. Il titolo degli pneumatici, infatti, sarà alle prese con lo stacco della cedola e, successivamente, con l’approvazione dei conti trimestrali. Niente male per una quotata che già nella seduta di venerdì aveva fatto i conti con un altro catalizzatore molto potente: le vendite globali di pneumatici.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per ipotizzare che la prossima settimana possa essere movimentata per il titolo. Come si può vedere dal grafico in basso, le azioni Pirelli hanno mandato in archivio la sessione di venerdì a quota 4,84 euro. Nel corso dell’ultimo mese la quotata ha segnato un apprezzamento del 5,5 per cento mentre da inizio anno la prestazione è positiva per il 14,7 per cento.

Stacco dividendo Pirelli e rendimento della cedola

Il primo appuntamento che vedrà protagonista Pirelli la prossima settimana è quello con lo stacco della cedola. La Bicocca è una delle due sole quotate del Ftse Mib alle prese con la remunerazione degli azionisti. La visibilità potenziale, quindi, è massima. Per la cronaca il dividendo Pirelli 2023 è pari a 0,218 euro, in aumento di oltre il 35 per cento rispetto rispetto agli 0,161 euro che vennero staccati un anno fa a valere sull’esercizio 2021.

Considerando i recenti prezzi delle azioni Pirelli, il dividend yield che ne scaturisce ammonta al 4,5 per cento.

Forse ti può anche interessare — Stacchi dividendi 24 luglio 2023: dove trovare i dividend yield più alti?

Trimestrale Pirelli in uscita il 27 luglio 2023

E poi ci sarà la pubblicazione dei conti trimestrali di Pirelli. Alla luce di quella che è stata la performance del titolo nel secondo trimestre, gli analisti di Mediobanca Securities si attendono una crescita delle vendite del 2 per cento a quota 1,72 miliardi di euro. Per quello che riguarda la marginalità, invece, Piazzetta Cuccia punta su un Ebit pari a 249 milioni di euro che si tradurrebbe in un margine di circa il 14,5 per cento. Per quanto riguarda l’indebitamento netto esso viene visto a a quota 3,09 miliardi di euro.

Secondo gli analisti di Mediobanca, il management di Pirelli dovrebbe focalizzare la sua attenzione sull’andamento dei volumi a fine anno.

Alla luce di queste previsioni gli analisti di Piazzetta Cuccia hanno ribadito il loro giudizio neutral sulle azioni Pirelli. Neutrale è un rating intermedio ben distante dai buy che danno ottimismo. Solitamente nel momento in cui viene assegnata una raccomandazione simile, c’è una implicita esortazione alla prudenza sul titolo. Il suggerimento, quindi, è quello di restare prudenti sulle azioni Pirelli in vista della pubblicazione dei conti trimestrali.

A prescindere dal suggerimento, chi volesse comprare azioni Pirelli può usare vari broker. Dal nostro punto di vista i più interessante per strumenti offerti e condizioni economiche che vengono applicate sono:

–eToro: da alcuni mesi, offre ai propri utenti la possibilità di acquistare azioni italiane senza commissioni, sebbene possano essere applicate alcune tariffe. Inoltre, il copy trading è uno dei punti di forza di questa piattaforma e consente agli investitori di seguire automaticamente le strategie dei trader più esperti, replicando le loro mosse e beneficiando dai loro successi dimostrati nel mercato finanziario.

Un aspetto distintivo di eToro è la sua funzione di social trading che permette agli utenti di connettersi con altri trader, visualizzare le loro strategie di investimento e decidere di seguire le operazioni che si dimostrano più redditizie. Questa innovativa caratteristica offre agli investitori meno esperti la possibilità di imparare dagli esperti e di trarre vantaggio dalla loro esperienza >più informazioni sul sito eToro<

–Fineco Bank: offre un’offerta particolarmente interessante che include 50 ordini di negoziazione esenti da commissioni. Un vantaggio aggiuntivo è la possibilità di usufruire di un conto senza costi di canone per i primi 12 mesi. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che Fineco opera come sostituto di imposta per i clienti con residenza in Italia, semplificando così il processo fiscale per gli investitori nazionali. Se desideri maggiori dettagli riguardo all’offerta e ai servizi di Fineco Bank, ti consigliamo di visitare il loro sito web ufficiale > Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui >

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!