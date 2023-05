Restare bullish sulle azioni Telecom Italia (e segnarsi questa data clou)

Tra le azioni più in evidenza nella prima parte della seduta di borsa c’è Telecom Italia. Il titolo dell’ex monopolista svetta con una progressione dell’1 per cento attestandosi a quota 0,25 euro. A fare meglio delle azioni TIM sono solo le Monte dei Paschi che guidano il Ftse Mib. Ad ogni modo il rialzo del colosso delle telecomunicazioni è nettamente maggiore rispetto a quello del paniere di riferimento.

C’è comunque poco da gioire perchè, in realtà, le azioni TIM vengono da un periodo estremamente difficile. Come si può anche vedere dal grafico in basso, il titolo Telecom Italia ha messo in fila ben 4 sedute negative consecutive prima di rimbalzare. L’andamento negativo è visibilissimo se si esaminano i dati di performance.

Rispetto ad un mese fa, infatti, la quotata segna un ribasso del 3,4 per cento. Ammonta invece all’8 per cento il calo registrato dalla quotata su base annua. Insomma stiamo parlando di un titolo molto sottovalutato che, almeno in teoria, potrebbe avere un certo spazio per crescere. Il problema è che il futuro di Telecom Italia è del tutto avvolto nell’incertezza. Cosa fare quindi? Meglio comprare a questi prezzi per poi sperare in un rialzo oppure è preferibile investire al ribasso (short trading)?

Azioni Telecom Italia da comprare per Equita

Chi continua ad avere una certa fiducia sulle azioni Telecom Italia, nonostante le tante incertezze che si traducono in turbolenze, sono gli analisti di Equita. La view della sim è decisamente bullish. Addirittura il target price fissato dalla sim su TIM è pari a 0,4 euro, ben 0,15 euro in più rispetto ai prezzi correnti e questo significa che il titolo ha un buon potenziale di upside.

Una buona notizia per i traders rialzisti. Il problema è che il giudizio di Equita potrebbe presto mutare (oppure essere ribadito, tutto è possibile). Questo perchè il prossimo 9 giugno sarà il termine ultimo per la presentazione delle offerte non vincolanti (migliorative rispetto alle precedenti) per la rete.

Sempre Equita ha posto l’accento anche su altri due eventi che potrebbero offrire spunti interessanti per investire in azioni Telecom Italia nei prossimi giorni: tanto per iniziare c’è l’imminente arrivo di un decreto legge del governo che potrebbe introdurre alcune misure a favore del settore (come ad esempio i sussidi per il passaggio alla fibra o l’introduzione dei nuovi limiti elettromagnetici) e in secondo luogo c’è la decisione definitiva di Agcom sulle tariffe wholesale.

Insomma gli spunti non mancano e, tenendo anche conto dell’incertezza generale, non è da escludere che Telecom Italia possa essere al centro di una discreta volatilità.

