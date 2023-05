Stacchi dividendi 29 maggio 2023: spicca un rendimento del 7,59%!

Lo scorso 22 maggio a Piazza Affari si è celebrato il dividend day, giorno in cui decine di società hanno staccato il rispettivo dividendo per la felicità dei rispettivi azionisti e degli investitori. Il programma degli stacchi dei dividendi 2023 non è terminato e infatti anche lunedì 29 maggio sono in calendario alcuni appuntamenti. Ovviamente la portata dell’evento è decisamente più contenuta rispetto a quella rappresentata dal dividend day. Più contenuta per due distinte ragioni: da un lato l’assenza totale di titoli del Ftse Mib e dall’altro il fatto che comunque le cedole in stacco, a prescindere dall’indice di appartenenza, siano davvero poche.

Noi però come sempre abbiamo fatto, seguiremo l’evento dando il giusto risalto. In questo articolo sarà quindi possibile trovare informazioni sull’identità delle quotate che lunedì saranno impegnate con lo stacco della cedole e soprattutto l’ammontare del dividendo. Poichè il post è indirizzato a chi desidera comprare azioni, non mancherà poi un’analisi sui rendimenti da dividendo. Possiamo anticipare già adesso che tra i dividend yield di lunedì 29 maggio ve ne è uno del 7,59 per cento!

Cosa è e come funziona lo stacco del dividendo

Lo stacco del dividendo di una società quotata in borsa si riferisce al momento in cui viene determinato chi ha diritto a ricevere il dividendo dichiarato dalla società. Durante il periodo che precede lo stacco del dividendo, l’azione viene negoziata “con diritto” al dividendo, il che significa che i titolari di azioni durante questo periodo hanno diritto a ricevere il dividendo annunciato.

Dopo lo stacco del dividendo, l’azione viene negoziata “ex dividendo” o “ex-div,” il che significa che il diritto al dividendo è stato escluso. Gli acquirenti delle azioni dopo la data di stacco non avranno diritto al dividendo dichiarato.

Il giorno esatto dello stacco del dividendo viene stabilito dalla società e può variare a seconda delle regole e delle pratiche del mercato in cui l’azione è quotata. Solitamente il valore dell’azione può subire un’oscillazione al momento dello stacco del dividendo, poiché gli investitori potrebbero essere interessati a comprare o vendere le azioni in base alla presenza o all’assenza del diritto al dividendo.

Proprio questa peculiarità viene sfruttata dai traders per investire sul titolo coinvolto nell’operazione.

Ecco chi stacca il dividendo lunedì 29 maggio 2023

Sono in tutto 5 le quotate che lunedì saranno alle prese con lo stacco della cedola. Pochi titoli ma, ed è questo l’aspetto più interessante, c’è da segnalare la presenza di almeno un rappresentante per ogni indice di Borsa Italiana, eccezione fatta per il Ftse Mib (come già anticipato, nessuna big sarà alle prese con la cedola). Sono rappresentati il MidCap, lo STAR e anche l’Euronext Growth Milan. Vediamo allora nel dettaglio:

Ray Way: 0,2745 euro

Cairo Communication: 0,14 euro

El.En: 0,22 euro

Imprendiroma: 0,044643 euro

Poligrafico Printing: 0,0295 euro

Tutti i dividendi in stacco lunedì verranno poi messi in pagamento venerdì 31 maggio.

Stacchi dividendi lunedì 29 maggio 2023: chi rende di più?

Il dividend yield è un parametro che fornisce agli investitori un’indicazione del rendimento in termini di dividendi che è possibile ottenere investendo su uno specifico titolo. Proprio per questo motivo, il rendimento da dividendo viene tenuto molto in considerazione dagli investitori (addirittura più della stessa cedola).

Detto questo e tenendo conto dei prezzi di chiusura nella seduta di borsa di ieri, il dividend yield più alto lo offre Cairo Communication il cui rendimento da dividendo arriva al 7,59%. A seguire troviamo poi il dividend yield di Poligrafici Printing (7,3 pe cento) e quindi quello di Rai Way che è pari al 4,94 per cento

Più staccati i dividendi di El.En (2 per cento) e Imprendiroma pari all’1,22 per cento.

Buon stacco dividendi a tutti gli investitori interessati.

