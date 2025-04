Saldo dividendo Unicredit 2025 - BorsaInside.com

Nel giorno in cui la Consob ha autorizzato il lancio dell’OPS di Unicredit su Banco BPM, i possessori di azioni di Piazza Gae Aulenti hanno un ulteriore motivo per attenzionare il titolo: l’assemblea degli azionisti della banca ha infatti fissato la data di stacco del dividendo Unicredit 2025. Si tratta della seconda tranche della cedola, quella corrisposta a titolo di saldo. L’ammontare della seconda parte del dividendo Unicredit era già noto a seguito della pubblicazione dei conti dell’esercizio 2024 della banca. Il solo punto interrogativo rimaneva sulle tempistiche dello stacco e del pagamento.

Con la decisione della quotata, anche su questo punto c’è ora chiarezza. Ovviamente, trattandosi di un passio formale, non era pensabile che una decisione simile potesse in qualche modo condizionare l’andamento del titolo e infatti così è stato. Come si può vedere dal grafico in basso, le azioni Unicredit segnano una flessione dell’1,63 per cento sotto ai 52 euro allineandosi al trend di generalizzato ribasso che caratterizza il paniere di riferimento di Piazza Affari. Il calo odierno registrato da Piazza Gae Aulenti impatta in modo marginale sulla performance mensile della quotata che resta negativa per lo 0,5 per cento mentre dal raffronto anno su anno resta sempre un bel rosso del 45 per cento.

Siamo quindi dinanzi al classico titolo che dopo una lunga corsa, ora ha tirato il freno a mano. Una situazione che comunque non fa abbassare i riflettori sulla quotata con tantissimi trader attivi sul titolo anche attraverso strumenti derivati come i CFD.

La data di stacco del saldo dividendo Unicredit 2025

L’assemblea degli azionisti di Unicredit ha dato il suo via libera all’ammontare del saldo dividendo 2025 (relativo all’esercizio 2024) di 1,4764 euro per azione. Il monte cedole complessivo, in relazione al solo saldo, è di 2,29 miliardi di euro. Includendo anche l’acconto di 0,9261 euro che era stato staccato da Unicredit a novembre 2024 il dividendo totale della banca sull’esercizio 2024 sarà quindi di 2,4025 euro per azione.

Ed ecco le tempistiche: la data di stacco della seconda tranche è stata fissata per il 22 aprile 2025 mentre quella di pagamento per il 24 aprile.

Cosa fare per incassare il saldo sul dividendo Unicredit?

C’è tutto il tempo che serve per mettersi nelle condizioni di incassare la seconda tranche del dividendo Unicredit. La regola è questa e vale in tutti i casi: per avere la cedola è necessario comprare azioni prima della data di stacco del cedola. Acquistato dopo questa data oppure il giorno stesso dello stacco non si avrà diritto a ricevere alcuna remunerazione. Il dividendo verrà poi accreditato sul conto associato al portafoglio titoli dell’investitore nella data di pagamento prevista.

Tutta l’operazione è semplice e immediata. Tra l’altro proprio il saldo sul dividendo Unicredit garantisce un rendimento anche interessante. Tenendo conto del prezzo di chiusura del titolo nella seduta di borsa di ieri 1 aprile, pari a 52,67 euro, la seconda tranche determina uno yield del 2,8 per cento.

