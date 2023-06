Sulle Azioni Eni resta il “comprare” di DB: prezzi a -3% nell’ultimo mese

Le azioni Eni hanno iniziato la seduta di oggi 28 giugno con un evidente segno verde. I prezzi delle azioni della quotata del Cane a Sei Zampe, beneficiando del trend positivo che caratterizza tutto il Ftse Mib, stanno segnando una progressione dello 0,72 per cento a quota 12,83 euro. Si tratta del primo rialzo dopo una serie di sedute negative.

A causa del ribasso della quotazione petrolio, infatti, Eni aveva chiuso la seduta di ieri con un forte calo. Anche la scorsa Ottava il titolo non ha brillato più di tanto e allora gli esiti di questo vento negativo non possono non vedersi sulla prestazione mensile che ad oggi evidenzia un calo del 3 per cento circa. Non è un rosso eccessivo ma è comunque un dato significativo.

Preso atto di questa situazione, va comunque evidenziato che per gli analisti la view su Eni non cambia e resta ottimistica. Ad esempio proprio ieri Deutsche Bank ha confermato il rating buy sulle azioni Eni. Il titolo del Cane a sei Zampe resta quindi da comprare e a questo punto è lecito chiedersi per quale ragione.

Lo faremo nel prossimo paragrafo. Prima di procedere ricordiamo che da alcuni mesi le azioni Eni, assieme a quelle di tante altre quotate di Borsa Italiana, si possono comprare senza commissioni grazie al broker eToro. Questa è una grande novità perchè fino a pochi mesi fa con eToro era possibile solo fare trading con i CFD sulle azioni italiane.

–COMPRA AZIONI ENI SENZA COMMISSIONI CON ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Comprare azioni Eni: il consiglio di Deutsche Bank

Il tema caldo su cui gli investitori si stanno interrogando in questi giorni è l’acquisizione della Neptune Energy.

Eni, insieme alla sua sussidiaria nordeuropea Var Energi, ha acquisito Neptune Energy per un valore complessivo di 4,9 miliardi di dollari. Ricordiamo che Neptune Energy è una società attiva nel settore del petrolio e del gas che opera in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia. Per gli esperti l’operazione rappresenta la più grande acquisizione mai effettuata dal gruppo del Cane a Sei Zampe. Tra l’altro la mossa è arrivata in un momento molto particolare. L’offerta di gas è infatti circoscritta rispetto al solito a causa delle tensioni internazionali. I tagli decisi dalla Russia nell’ambito della guerra in Ucraina, hanno assottigliato tantissimo le riserve internazionali.

Proprio l’acquisizione di Neptune Energy è stata al centro del commento di Deutsche Bank. Gli esperti della banca tedesca hanno evidenziato che l’azienda acquisita può vantare un Ebitda reported di 0,95 miliardi di euro per il 2022. Da qui la decisione degli analisti di confermare il rating buy (quindi la view resta bullish) con target price a 15,8 euro. Rispetto ai prezzi attuali, c’è un forte scarto con quelli obiettivo. Di conseguenza c’è un bel potenziale di upside che può essere sfruttato per comprare in ottica investimento.

Tra i broker più interessanti che consentono l’esposizione sulle azioni Eni ci sono:

Tra le due piattaforme migliori per operare sul titolo segnaliamo:

eToro (qui la recensione) che prevede zero commissioni per comprare azioni reali. Con questo broker il deposito minimo per iniziare ad operare è di soli 50 dollari ed è possibile usare la demo gratuita per esercitarsi in caso di opzione CFD>vai sul sito ufficiale eToro<

Una alternativa valida ad eToro è Fineco, banca 100% Italiana. Fineco prevede 50 ORDINI GRATUITI, 12 mesi a zero canone e inoltre funge da sostituto di imposta >>Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!