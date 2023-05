Trimestrale BPER Banca e effetti prezzi azioni: ecco come sta andando

Nella seduta di oggi tutti i riflettori sono puntati sulle azioni BPER Banca e il motivo è molto semplice: la quotata emiliana proprio ieri sera, dopo la chiusura delle contrattazioni, ha reso noti i conti del suo primo trimestre 2023. Chi è solito investire in borsa sa perfettamente che quando i risultati vengono pubblicati a mercati chiusi, la reazione degli investitori viene posticipata all’apertura delle contrattazioni nel giorno successivo. Proprio questo è ciò che è successo a BPER Banca.

Per la cronaca la quotata emiliana, dopo aver avviato gli scambi in vetta al paniere di riferimento di Piazza Affari, ha limato il verde. Alle ore 09,45, quindi la progressione è dell’1 per cento a quota 2,77 euro contro un Ftse Mib che invece avanza di un frazionale 0,1 per cento.

Ma vediamo come è andata la trimestrale di BPER Banca in modo tale da avere elementi utili per capire se i prezzi delle azioni della banca continueranno a crescere nel corso della seduta di oggi e comunque per comprendere come posizionarsi sul titolo.

Visto che stiamo parlando di strategie di investimento, abbiamo il piacere di ricordare che da alcuni mesi a questa parte il broker eToro ha aperto alla possibilità di comprare azioni italiane a zero commissioni. Fino all’anno scorso era possibile solo speculare attraverso i CFD (sia al rialzo che al ribasso) mentre ora è possibile l’acquisto di azioni reali. Si tratta di una proposta che rende ancora più interessante il broker eToro.

–COMPRA AZIONI BPER BANCA SENZA COMMISSIONI CON ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Trimestrale BPER Banca: ecco come è andata

BPER Banca ha chiuso il primo trimestre 2023 con un utile netto (escluse le quote di terzi) pari a 290,68 milioni di euro, valore nettamente superiore agli 112,67 milioni che erano stati contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno.

In forte rialzo anche il risultato della gestione operativa che è passato da 325,32 milioni a 642,62 milioni di euro. Allo stesso tempo anche i proventi operativi hanno registrato una progressione del 49,2 per cento a 1,32 miliardi di euro a causa del balzo del margine di interesse che è cresciuto di ben il 92,9 per cento a 725,99 milioni. Il boom di quest’ultimo parametro è da imputare al più forte contributo della componente commerciale ma anche all’andamento favorevole dei tassi e al fondamentale contributo derivante dalla gestione del portafoglio titoli.

Scendendo nel conto economico, il cost income ratio del trimestre è stato pari al 51,3 per cento. Si è trattato di una percentuale più bassa sia rispetto al 63,2 per cento del primo trimestre 2022 che al dato relativo all’intero 2022 (pari al 65,5 per cento).

Per quello che riguarda il patrimonio, alla fine di marzo 2023 i crediti lordi verso la clientela erano pari a 91,9 miliardi di euro, in ribasso dell’1,8 per cento su base annua. Nell’ambito dell’aggregato i crediti performing ammontavano a 88,9 miliardi, mentre i crediti deteriorati erano pari a 3 miliardi di euro. Sempre alla stessa data, Common Equity Tier 1 proforma di BPER Banca era pari al 13,3 per cento contro il 12 per cento al 31 dicembre 2022. Il management della quotata ha evidenziato che si tratta di un risultato molto più alto rispetto all’attuale requisito minimo SREP dell’8,5 per cento sulla base di un patrimonio netto di 8,26 miliardi di euro.

Comprare azioni BPER Banca dopo la trimestrale?

Oltre ai conti del primo trimestre 2023, il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha anche fornito alcune indicazioni sull’esercizio in corso. Il management ha segnalato che la redditività dell’istituto dovrebbe continuare a crescere grazie al sostegno del margine di interesse ma anche grazie alla tenuta delle commissioni nette e alle azioni che puntano a compensare gli impatti esercitati dalle dinamiche inflattive sui costi e al rialzo dei ricavi.

I vertici non hanno fornito target ma è evidente che le indicazioni date siano positive. Questo elemento potrebbe essere alla base della discreta visibilità di cui sembra oggi godere il titolo BPER Banca. Come si può vedere dal grafico in alto, le quotazioni di BPER nel corso dell’ultimo mese sono salite del 18 per cento. Impressionante la progressione messa a segno su base annuale. Rispetto ad un anno fa, i prezzi oggi sono più alti dell’83 per cento.

Stiamo quindi parlando di un titolo che è cresciuto tantissimo. Si tratta di vedere se questo trend è destinato a proseguire o meno.

Ricordiamo che oggi con il broker eToro si possono comprare le azioni BPER Banca (oltre a quelle di tante altre quotate del Ftse Mib) a zero commissioni. E in più con eToro il deposito minimo necessario per fare trading è di soli 50 dollari.

–COMPRA AZIONI BPER BANCA A ZERO COMMISSIONI CON ETORO BROKER>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!