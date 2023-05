Trimestrale Generali e reazione titolo: ecco come sta andando

Con la pubblicazione dei conti trimestrali di Generali Assicurazioni, cala il sipario sulla stagione delle trimestrali di Borsa Italiana. Vista l’importanza del titolo assicurativo in questo post analizzeremo, voce per voce, i dettagli della trimestrale del gruppo friulano.

Tra l’altro, poichè i conti sono stati pubblicati prima dell’apertura delle contrattazioni, la reazione del mercato si è fatto subito sentire. Le azioni Generali, infatti, segnano un ribasso dello 0,3 per cento a quota 17,82 euro contro un Ftse Mib che, dopo il pesante passivo rimediato ieri, anche oggi appare i affanno lasciando sul parterre lo 0,7 per cento.

Chi volesse comprare azioni Generali tenga in considerazione che con il broker eToro adesso è possibile acquistare anche i titoli di Borsa Italiana (perlomeno i più importanti) senza pagare commissioni. Ci temiamo a precisare che questa proposta fa riferimento all’acquisto di azioni reali e non a strumenti di tipo derivato come i CFD.

–COMPRA AZIONI SENZA COMMISSIONI CON ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Ma vediamo ora come è andato il primo trimestre 2023 di Generali

Trimestrale Generali: ecco i risultati

Generali Assicurazioni ha mandato in archivio il primo trimestre 2023 con un miglioramento di premi lordi e redditività. Nel dettaglio, l’utile netto normalizzato di Generali si è attestato a 1,23 miliardi di euro, in aumento del 49,7 per cento rispetto agli 821 milioni di euro che erano contabilizzati nei primi tre mesi dell’anno precedente; l’utile contabile al netto, invece, è stato pari a 1,2 miliardi di euro.

Scendendo nel conto economico, il risultato operativo del Leone di Trieste è salito a 1,82 miliardi di euro, rispetto agli 1,49 miliardi messi a segno nel primo trimestre del 2022. A sostenere il dato è stato lo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Danni. Su fronte patrimoniale il Combined Ratio della compagnia si è attestato al 90,7 per cento al 31 marzo 2023. I premi lordi complessivi hanno segnato un aumento dell’1,3 per cento passando a 22,16 miliardi di euro, grazie allo sviluppo del segmento Danni che è salito del 10,1 per cento.

A fine marzo, il Solvency Ratio era pari al 227 per cento, livello che si raffronta con il 221 per cento di inizio anno. Ricordiamo che il Solvency Ratio altro non è che la visione regolamentare del capitale di gruppo ed è basato sull’uso del modello interno unicamente per le compagnie che hanno ottenuto la relativa approvazione da parte dell’IVASS, e sulla standard formula per le altre compagnie.

Accanto ai conti del primo trimestre 2023, Generali ha anche confermato gli obiettivi strategici e finanziari per il 2023 nonchè la politica dei dividendi per il triennio 2022-2024. Si tratta di questioni molto interessanti dal punto di vista di un investitore e che quindi tratteremo nel prossimo paragrafo.

Comprare azioni Generali? Ecco le novità sull’outlook

Chi è solito investire in borsa sa perfettamente che più che ai conti del passato è necessario guardare al futuro. Sotto questo punti di vista non mancano gli spunti dalla relazione di Generali.

Il management del colosso assicurativo ha infatti confermato l’obiettivo di una crescita annua composta 2021-2024 degli utili per azione nel range tra il 6 per cento e l’8 per cento. I vertici hanno anche ribadito l’indicazione di generare flussi di cassa netti disponibili nel periodo 2022-2024 superiori a 8,5 miliardi di euro. In ultimo è stata anche ribadita la politica sui dividendi. Generali punta a distribuire nel triennio 2022-2024 un monte dividendi complessivo compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi.

Queste sono indicazioni sulla base delle quali si può ipotizzare di comprare azioni Generali. In merito all’andamento del titolo, nell’ultimo mese c’è stato un deprezzamento 7 cento mentre anno su anno la progressione ammonta a quasi 4 punti percentuali.

Ricordiamo che scegliendo il broker eToro non si pagano commissioni per acquistare azioni italiane reali. E in più con eToro il deposito minimo richiesto per iniziare ad investire ammonta a soli 50 dollari.

–COMPRA AZIONI A ZERO COMMISSIONI CON ETORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!