Trimestrale Pirelli e effetti sui prezzi. Comprare azioni oggi?

Ancora trimestrali su Borsa Italiana. Ad essere sotto esame oggi sono le azioni Pirelli dopo che la quotata degli pneumatici, ieri sera a mercati chiusi, ha diffuso i conti trimestrali. Come sempre avviene quando i risultati di una quotata vengono diffusi alla comunità dopo la chiusura degli scambi, il verdetto del mercato arriva nel day-after fin dal momento dell’apertura delle contrattazioni.

Proprio questo è ciò che sta accadendo alle azioni Pirelli oggi. Il titolo della Bicocca non è particolarmente effervescente limitando il rialzo ad un modesto 0,4 per cento che, a conti fatti, è addirittura meno della prestazione provvisoria del Ftse Mib (+0,7 per cento a quota 27300 punti per il paniere di riferimento di Piazza Affari).

Come dovrebbe comportarsi un investitore interessato a sfruttare la trimestrale Pirelli per investire sul titolo? Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare i vari punti dei conti del terzo trimestre della Bicocca.

La trimestrale Pirelli punto per punto

Pirelli ha chiuso il terzo trimestre 2023 con una crescita di tutti gli indicatori economici tanto che la guidance sull’esercizio in corso è stata ribadita.

Più nel dettaglio, il trimestre è stato congedato con ricavi per oltre 1,7 miliardi di euro, in aumento dell’11,7 per cento rispetto agli 1,52 miliardi messi a segno primi tre mesi dell’anno precedente grazie ad un forte miglioramento del price/mix. Di conseguenza la crescita organica dei ricavi è stata pari al 12 per cento. Le previsioni degli analisti, pubblicate sul sito Internet della società e aggiornate al 28 aprile 2023, puntavano su un fatturato pari a 1,65 miliardi di euro. Il dato su ricavi trimestrali Pirelli, quindi, è stato migliore delle attese.

Segno verde anche per il margine operativo lordo adjusted MOL, che cresciuto passando da 333,1 milioni a 359,7 milioni di euro ed evidenziando una dinamica positiva dell’8 per cento. Nonostante questo apprezzamento, però, la marginalità è scesa dal 21,9 per cento al 21,2 per cento. In questo caso, le stime degli analisti indicavano un Ebitda adjusted pari a 334 milioni di euro e una marginalità del 20,9 per cento.

Andando a scendere nel conto economico, l’Ebit adjusted ha registrato una progressione da 228,5 milioni a 248,1 milioni di euro evidenziando un rialzo dell’8,6 per cento con un margine Ebit adjusted pari al 14,6 per cento mentre l’utile netto (con esclusione della quota di terzi) si è attestato a 111,6 milioni di euro, rispetto ai 107,5 milioni di euro che erano contabilizzati nei primi tre mesi dell’anno precedente.

Per quelli che riguarda il debito, a fine marzo 2023 l’indebitamento netto di Pirelli si era attestato a 3,24 miliardi di euro, valore che si raffronta con i 2,55 miliardi di inizio anno. Ad ogni modo il consensus degli analisti prevedeva un indebitamento netto pari a 3,26 miliardi di euro. Il dato reale, quindi, è stato migliore delle stime della vigilia.

Comprare azioni Pirelli? Le stime per il 2023

Il fatto che molte voci della trimestrale di Pirelli abbiamo fatto meglio delle stime di consensus è positivo tuttavia è soprattutto alle stime sull’esercizio in corso che è necessario guardare per capire se ci sono gli estremi per comprare azioni Pirelli.

La quotata ha confermato i target 2023 che prevedono ricavi compresi tra i 6,6 e i 6,8 miliardi di euro, un margine Ebit adjusted che si dovrebbe attestare nel range tra il 14 per cento e il 14,5 per cento e un flusso di cassa netto ante dividendi previsto tra i 440 e i 470 milioni di euro, dopo investimenti pari a circa 400 milioni di euro. Per finire, il livello di debito a fine anno è previsto in calo a 2,35 miliardi di euro.

Su Borsa Italiana le azioni Pirelli nel corso dell’ultimo mese hanno guadagnato il 3 per cento. Anche anno su anno il trend è positivo con una performance del 4,73 per cento.

Su Borsa Italiana le azioni Pirelli nel corso dell'ultimo mese hanno guadagnato il 3 per cento. Anche anno su anno il trend è positivo con una performance del 4,73 per cento.

