Trimestrale Saras: boom ricavi lancia acquisti sul titolo (+25% in un anno)

La trimestrale sembra portare molto bene a Saras. La quotata del settore oil dopo aver comunicato i risultati del primo trimestre 2023, è finita nel mirino degli investitori. A metà pomeriggio il titolo evidenzia una progressione secca del 4,6 per cento a quota 1,19 euro. Grazie al rally, Saras migliora la sua performance su base annua. Rispetto ad un anno fa, infatti, i prezzi oggi sono più alti del 25 per cento. Il rally di oggi, inoltre, riduce l’intensità del rosso emerso nell’ultimo mese all’8 per cento.

Ma vediamo come è andato il primo trimestre 2023 di Saras. La società ha chiuso il trimestre con ricavi pari a 3,47 miliardi di euro, in aumento del 18 per cento rispetto ai 2,95 miliardi messi a segno nello stesso periodo del 2022. In forte rialzo anche il margine operativo lordo MOL (versione comparable) che è salito da 62 milioni a 285,3 milioni di euro. Numeri molto potenti insomma che hanno trovato ulteriore conferma anche nel risultato finale che, sempre considerando il parametro comparabile, è stato positivo per 162 milioni di euro contro gli appena 13,3 milioni del primo trimestre 2022. Parallelamente anche il risultato netto reported ha registrato un utile di 139,1 milioni di euro.

Per quello che riguarda il debito a fine marzo 2023, la posizione finanziaria netta di Saras era positiva per 354,9 milioni di euro valore che si raffronta con i 268,6 milioni di euro di fine 2022. Molto corposi anche gli investimenti che sono stati pari a 41,1 milioni di euro sull’intero trimestre.

Oltre ad aver approvato i conti del primo trimestre 2023, il management di Saras ha anche reso note le linee guida strategiche del gruppo di medio e lungo termine.

La società punta alla prosecuzione della procedura di efficientamento del business della raffinazione al fine di mantenere la raffineria di Sarroch un blest in class asset di questo settore. Inoltre obiettivo di Saras è quello di arrivare a 1 GW di capacità rinnovabile installata entro il 2028.

Precisiamo che queste linee strategiche saranno poi oggetto di un piano poliennale che verrà presentato nei prossimi mesi.

