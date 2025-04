Conti primo trimestre 2025 Borsa Italiana - BorsaInside.com

Su Borsa Italiana ha preso il via la stagione delle trimestrali. Lo scorso 16 aprile, le prime quotate del Ftse Mib hanno alzato il velo dai rispettivi conti del primo trimestre 2025. Come da tradizione ad inaugurare la fase delle trimestrali sono state Moncler e STM. Dopo la pubblicazione dei conti di queste due blue chips è seguita una fase di stasi a causa anche della lunga festività pasquale (la borsa di Milano è rimasta chiusa non solo a Pasquetta ma anche in occasione del Venerdì Santo). Il 23 aprile, prima della festa della Liberazione, la stagione dei conti del primo trimestre 2025 è poi ripresa con le trimestrali di Sapem, Eni e STM. Arriviamo quindi ad oggi 28 aprile, giorno in cui non sono previsti conti in uscita. La stagione, come da calendario di Borsa Italiana, riprenderà il 30 aprile per poi essere nuovamente bloccata in prossimità della festività del primo maggio (occasione in cui, a differenza di quello che avviene il 25 aprile, Borsa Italiana è chiusa).

Insomma, almeno fino ad adesso, la stagione delle trimestrali di Borsa Italiana procede ad intermittenze. Le festività del periodo a cavallo tra aprile e maggio stanno condizionando la continuità di questo evento.

Proprio per questo motivo, diventa ancora più importante avere sottomano un calendario 2025 delle trimestrali focalizzato proprio sui conti del primo trimestre. Proprio per questo motivo abbiamo quindi raccolto tutte le date di pubblicazione delle trimestrali delle società quotate sul Ftse Mib.

Come investire sulle trimestrali prima e dopo la pubblicazione

Prima di scendere nel dettaglio, ci preme ricordare che i conti trimestrali sono da sempre in grado di condizionare i titoli coinvolti in due distinti momenti: prima della pubblicazione e a diffusione dei risultati avvenuta.

Molti investitori fanno infatti trading già prima dell’approvazione dei risultati basando le loro strategie sulle previsioni della vigilia. Successivamente investono invece sui conti reali partendo dal principio (teoricamente sempre valido) che a trimestrali migliori delle attese tendono a corrispondere apprezzamenti delle azioni mentre conti peggiori causano un deprezzamento dovuto proprio alla delusione per le stime mancate.

Calendario trimestrali Ftse Mib 2025: i conti di aprile e di maggio nel dettaglio

Il mese di aprile sul fronte delle trimestrali si chiuderà con i risultati di Tenaris e Stellantis, entrambi in uscita il 30 aprile. Maggio, complice la festività del Primo, partirà quasi in sordina. Tuttavia, a partire dal 6 maggio, una dopo l’altra saranno diffuse tutte le trimestrali delle quotate del paniere di riferimento. Come si è visto fino ad adesso e come si vedrà anche nei prossimi, non c’è un criterio settoriale alla base della pubblicazioni dei conti trimestrali. Ad esempio proprio il prossimo mercoledì approveranno i conti del trimestre una quotata automotive come Stellantis e un petrolifero come Tenaris.

Ecco quindi giorno per giorno tutte le trimestrali in uscita:

Stellantis: 30 aprile

Tenaris: 30 aprile

Ferrari: 6 maggio

FinecoBank: 6 maggio

Intesa Sanpaolo. 6 maggio

Banca Popolare di Sondrio: 6 maggio

Unicredit: 6 maggio

Amplifon: 6 maggio

Diasorin: 6 maggio

BPER Banca: 7 maggio

Banco BPM: 7 maggio

Italgas: 7 maggio

Nexi: 7 maggio

Telecom Italia: 7 maggio

Prysmian: 7 maggio

Banca MPS: 8 maggio

Banca Mediolanum: 8 maggio

Mediobanca: 8 maggio

Recordati: 8 maggio

Leonardo: 8 maggio

Poste Italiane: 8 maggio

Campari: 8 maggio

Azimut Holding: 8 maggio

Enel: 8 maggio

Snam: 8 maggio

Buzzi: 13 maggio

Inwit: 13 maggio

A2A: 13 maggio

Pirelli: 14 maggio

Hera: 14 maggio

Iveco Group: 15 maggio

Unipol: 15 maggio

Interpump Group: 15 maggio

Terna: 15 maggio

Generali Assicurazioni: 21 maggio

Come si può vedere da questa lista, c’è una forte concentrazione delle approvazioni dei conti trimestrali nella seconda e nella terza settimana del mese. Ciò significa che proprio in quel periodo le occasioni per fare trading potrebbero essere davvero tante.

