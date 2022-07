4 market mover su cui fare trading online questa settimana

Il trading online sui market mover è una delle strategie operative più diffuse in assoluto. Chi volesse operare sui mercati facendo leva sugli eventi macro, questa settimana non ha che l’imbarazzo della scelta. Ci sono infatti almeno 4 marker mover che potrebbero condizionare l’andamento di molte asset-class.

Gli eventi in assoluto più importanti della settimana cha ha avuto inizio oggi e che terminerà il prossimo 8 luglio sono la pubblicazione del tasso di disoccupazione Usa (in programma venerdì 8) e la diffusione dei verbali del Fomc FED. Si tratta di due market mover molto potenti nel senso che da questi parametri dipenderanno sia le prossime mosse sui tassi di riferimento che le prospettive di recessione in Usa.

Nei prossimi paragrafi esamineremo quali sono nel dettaglio le previsioni e inoltre parleremo anche degli altri due market mover che, dal nostro punto di vista, potrebbero avere un forte impatto sui mercati. Prima di scendere però nel dettaglio ricordiamo ai nostri lettori che oggi grazie a broker come ad esempio eToro è possibile investire su tanti mercati diversi da una sola piattaforma. Non solo ma eToro mette anche a disposizione la demo gratuita per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Tasso disoccupazione Usa

Stando alle previsioni della vigilia, nel mese di giugno dovrebbero essere stati creati negli Usa 270mila nuovi posti di lavoro dai 390 mila del mese precedente. Il calo è innegabile ma si tratterebbe comunque di un dato forte. Parallelamente il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti dovrebbe essere confermato anche a giugno al 3,6 per cento nonostante le prospettive di recessione.

Per quello che invece riguarda la retribuzione oraria media essa dovrebbe segnare una variazione positiva de 5 per cento anno su anno. Nel caso in cui i dato dovessero essere più deboli del previsto, ci sarebbe una riacutizzazione delle paure recessive e un conseguente aumento della convinzione secondo cui l’aumento dei tassi FED dovrebbe procedere in modo più rallentato.

I mercati migliori su cui investire sfruttando la pubblicazione del tasso di disoccupazione Usa sono gli indici di Wall Street e il forex.

Verbali Fomc FED

La FED dovrebbe incrementare i tassi di altri 75 punti base nella riunione di luglio. Per settembre non ci sono invece indicazioni chiare. Il prossimo mercoledì verranno rilasciati i verbali dell’ultimo Fomc. La minute fornirà agli investitori delle indicazioni sulle opinioni dei policymaker in merito al futuro andamento della politica monetaria ma anche alle prospettive di recessione in Usa.

Altri dati macro Usa in pubblicazione questa settimana

Oltre a quelli citati ci sono anche altri market mover in arrivo dagli Stati Uniti nella settimana corrente. Esempi sono gli ordini alle fabbriche, il credito ai consumatori e le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Attenzione anche a una serie di appuntamenti collaterali come gli interventi del Presidente della Fed di New York John Williams, del Governatore della Fed Governor Christopher Waller e del Presidente della Fed di St. Louis Fed James Bullard.

Stagione delle trimestrali Usa in vista

Il quarto market mover della settimana è tale per…estensione. Come noto dal prossimo 14 luglio in Usa prenderà il via la stagione delle trimestrali. L’appuntamento non è quindi per questa settimana tuttavia è facile immaginare che già da oggi possano iniziare a circolare previsioni di ogni tipo. Restare sintonizzati di queste stime può essere utile per capire come fare trading online con l’inizio della stagione delle trimestrali Usa.