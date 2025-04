Comprare azioni Microsoft - BorsaInside.com

Diamo uno sguardo alle azioni Microsoft per vedere come se la stanno passando in un contesto che continua ad essere molto difficile per il mercato azionario americano. Nel premarket odierno il titolo tech registra un ribasso del 3,5 per cento dopo che già ieri la quotata aveva chiuso gli scambi in calo per effetto del sentiment particolarmente negativo in atto a Wall Street. Il punto è che, ribasso dopo ribasso, le azioni Microsoft sono ora arrivate ad accumulare un passivo mensile del 13 per cento e anche da inizio anno le cose vanno male (per non dire peggio) a causa di quel 23 per cento che non fa dormire sotto tranquilli agli azionisti. A complicare ancora di più il quadro è il fatto che, a differenza di altri titoli bastonati nell’ultimo mese ma comunque capaci di conservare un certo verde nell’andamento anno su anno, Microsoft è rossa anche sul lungo termine con i prezzi che hanno perso il 15 per cento rispetto a un anno fa.

Insomma tenendo conto di questa situazione ci potrebbero essere tutti gli ingredienti per fare un pensierino su un acquisto a sconto. Ma ne vale davvero la pena? Le azioni Microsoft sono veramente sottovalutate (e quindi hanno spazio per crescere) oppure è meglio lasciar perdere e magari andare ancora short (vendere)?

Azioni Microsoft sottovalutate: tre motivi per pensare long

La fase di debolezza delle azioni Microsoft ha anche un risvolto positivo: può essere un’occasione per entrare sul titolo. Secondo alcune rilevazioni condotte da Morningstar, il titolo prezzo giusto dovrebbe essere di 490 dollari molto sopra i circa 370 dollari attuali. Il margine di apprezzamento potenziale è di circa il 20 per cento.

Fin qui il discorso teorico. Per parlare di titolo sottovalutato da comprare su valutazioni più economiche, servono però dei catalyst. Ce ne sono almeno tre: il più marcato focus aziendale, la solida crescita dei ricavi e la relazione sempre più forte con la clientela. In particolare è il servizio cloud Azure ad essere considerato come il perno della nuova Microsoft grazie alle previsioni di business 2025 pari a 75 miliardi di euro, oltre il 30 per cento in più di quello del 2024.

I fondamentali, quindi, ci sono tutti. Ma non si tratta solo di questo. Altro valore aggiunto è la strategia di conversione di tutti i prodotti storici come Office 365, LinkedIn, Dynamics 365 e la stessa Power Platform in soluzioni all cloud based. Da non tralasciare il fatto che anche per quello che riguarda l’intelligenza artificiale, Microsoft è ritenuta una delle realtà più avanzate grazie alla partnership strategica con OpenAI.

Insomma a prescindere dal calo registrato dalle valutazioni nell’ultimo periodo, il colosso di Bill Gates non ha perso il suo appeal. Esso potrebbe tornare presto a pesare anche perchè i prezzi sono più bassi rispetto a quelli di prima.

Sotto questo punto di vista il titolo sarebbe quindi un’occasione di acquisto. Proprio come hanno recentemente affermato gli analisti di BofA che, pur tagliando il target price a 550 dollari, hanno deciso di confermare il rating buy sul gigante tecnologico.

