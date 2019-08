Hasbro giocherà con Peppa Pig e i super pigiami PJ Masks: che assist per le azioni!

Cresce la concentrazione nel settore dei giocattoli: l'americana Hasbro compra l'inglese Entertainment One (eOne)

Grandissimo movimento nel settore giocattoli sull'asse Usa-Gran Bretagna e, di riflesso, sulla direttrice borsa di Londra - Wall Street. Il colosso americano dei giocattoli per bambini Hasbro, le cui azioni sono oggetto di quotazione sulla borsa Usa, ha reso noto di aver raggiunto un accordo per comprare la società inglese Entertainment One meglio nota con l'abbreviativo eOne.

Per chi non è solito investire in azioni inglesi, quest'ultimo nome potrebbe dire ben poco. E allora per meglio comprendere il risiko avvenuto nel settore giocattoli è bene citare quelli che sono i brand in mano alla società britannica eOne che sono stati, appunto, oggetto di cessione al colosso americano dei giochio Hasbro.

La Entertainment One è proprietaria di due brand molto importanti e molto conosciuti in tutto il mondo: Peppa Pig e PJ Masks ovvero i super pigiamini. Adesso siamo certi che i nostri lettori avranno ben più presente il profilo delle parti coinvolte in questa importante transazione. Hasbro, da parte sua, è invece nota per essere la proprietaria degli altrettanto noti Power Rangers.

Dal punto di vista strategico l'acquisizione da parte di un gigante come Hasbro di marchi così famosi significa solo una cosa: il gruppo americano che, come noto, ha già nella sua scuderia i Power Rangers, punta a consolidare la sua posizione nel settoo-segmento dei giochi per bambini.

Per quello che riguarda i dettagli dell'operazione, l'acquisto della Entertainment One è stato concordato con l'attuale dirigenza del colosso britannico per un ammontare totale pari a circa 4 miliardi di dollari.

In base ai termini dell'intesa raggiunta tra le parti, Hasbro pagherà ogni azione eOne 5,60 sterline. Questo prezzo concordato corrisponde ad un premio che ammonta al 26,3 per cento rispetto al prezzo di chiusura di ieri 22 agosto delle azioni Entertainment One sul listino della borsa di Londra.

L'annuncio dell'intesa è avvenuto al termine del lungo iter delle trattative e solo dopo l'arrivo della autorizzazioni. L'operazione di acquisizione, infatti, ha già incassato il via libera da parte dei board delle due società coinvolte.

A questo punto, considerando i tempi tecnici necessari, l'accordo che segna l'acquisizione da parte di Hasbro dell'inglese Entertainment One e il conseguente passaggio di personaggi come Peppa Pig e i superpigiamini, potrebbe essere finalizzato già nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno in corso. Questo signica che con il nuovo anno personaggi molto amati dai bambini di tutto il mondo, come appunto Peppa Pig, diventerebbero cittadini degli Stati Uniti.