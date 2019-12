Migliori azioni su cui investire nel 2020: 3 titoli tech bollenti per fare trading

© iStockPhoto

Le 3 azioni tech da comprare nel 2020 secondo Rosenblatt: previsioni e strategie trading da seguire

Il 2020 è oramai alle porte ed è tempo di andare alla scoperta delle migliori azioni da comprare e mettere in portafoglio. Un utile contributo in tal senso è arrivato dall'investment banking Rosenblatt Securities che ha redatto un report dedicato proprio ai migliori titoli sui cui investire nel 2020.

Conto Demo gratuito sul miglior broker Trading ? – Il broker 24Option sponsor della Juventus FC offre conto demo gratuito e illimitato – 100.000€ virtuali saranno accreditati subito sul tuo demo… Provo demo gratuita >>

In occasione del suo 40esimo anniversario, Rosenblatt Securities ha indicato in Splunk, PayPal, RingCentral, i tre migliori titoli tecnologici da comprare il prossimo anno. Come ti sarai certamente reso conto, si tratta di società che sono quotate sulla borsa americana. Non è un mistero che i migliori titoli tecnologici siano quelli listati sul Nasdaq di Wall Street.

Se, oltre al settore tecnologico, sei anche interessato ad altri comparti, allora ti consiglio di leggere il post dedicato ai migliori titoli della borsa americana da comprare nel 2020 (indipendentemente dal settore di riferimento).

Tornando all'argomento di questo post, senza tanti giri di parole vediamo perchè quelle indicate sopra sono le migliori azioni sui cui investire nel 2020.

Azioni Splunk

Splunk è una società che è attiva nel segmento di mercato dei servizi e delle soluzioni software per la ricerca, per il monitoraggio, per la sicurezza e per l'analisi dei big data. Da gennaio il titolo Splunk ha segnato un aumento di ben il 44 per cento. Solitamente, dopo rialzi così incisivi, potrebbero poi arrivare inevitabili realizzi. Non la pensa in questo modo l'analista di Rosenblatt Yun Kim che sulle azioni Splunk mantiene un rating buy con target price a 200 euro. Tale prezzo obiettivo implica un potenziale rialzista pari ad oltre il 32 per cento.

Non solo, quindi, le azioni Splunk sono da comprare ma potrebbero avere anche un ottimo margine di crescita.

Attenzione perchè quando parlo di comprare, non mi riferiscono solo alla compravendita fisica del titolo. Attraverso il trading di CFD puoi anche investire sulle azioni Splunk senza acquistare fisicamente le azioni. Considerando il forte margine di crescita che le previsioni attribuiscono alle azioni Splunk, ti conviene prendere in seria considerazione la possibilità di investire in questo titolo attraverso i Contratti per Differenza. Se conosci poco la società Splunk puoi approfittare della funzione di Copy Trading che ti fornisce il broker eToro e copiare le strategie dei traders più bravi sull'azionariato americano.

Puoi provare questa e tante altre funzioni esclusive del broker aprendo un conto demo. L'operazione è completamente gratuita e puoi usare la demo per tutto il tempo che vuoi.

Se vuoi 100.000 euro virtuali da investire su eToro, segui il link e attiva subito la tua demo per fare trading sulle azioni Splunk.

eToro - Demo gratuita con 100.000€ >>> clicca qui



Investi sulle azioni Splunk con i CFD



Copia automaticamente i migliori traders del mondo



Migliaia di asset disponibili



Broker sicuro e affidabile

Azioni PayPal

Anche le azioni PayPal sono nella lista dei titoli tech della borsa americana che secondo Rosenblatt Securities sono da comprare nel 2020. Il titolo del colosso americano dei pagementi online ha registrato dall'inizio del 2019 una progressione di ben il 28 per cento, ossia il 3 per cento in più rispetto al rialzo che l'indice azionario S&P 500 è stato capace di mettere a segno nel 2019. Le azioni PayPal, quindi, hanno decisamente sovraperformato l'indice di riferimento.

La corsa del titolo, però, non è ancora finita. Secondo Kenneth Hill, analista di Rosenblatt, il titolo PayPal ha ancota un margine di rialzo del 18 per cento. Il rating sulle azioni PayPal? Ovviamente buy ossia comprare. L'esperto ha fissato il target price a 128 dollari.

Azioni RingCentral

Il terzo titolo che secondo gli esperti è da comprare nel 2020 è Ring Central, società che fornisce soluzioni di comunicazione che sono basate su could per le imprese. A partire dall'inizio dell'anno le azioni Ring Central hanno registrato un balzo del 108 per cento.

Dinanzi ad una progressione di simile portata, si è predisposti a pensare che il ritracciamento sia questione di settimane se non di giorni. Ryan Koontz, managing director di Rosenblatt Securities, ritiene però che la corsa del titolo non sia finita ed è per questo che ha deciso di matenere una view rialzista fissando il target price a 210 dollari. Un prezzo obiettivo così alto implica un ulteriore potenziale rialzista del 22 per cento. Insomma le azioni Ring Central hanno spazio per salire ancora.

Come nel caso delle azioni PayPal e Splunk, anche sulle azioni RingCentral consiglio di usare i Contratti per Differenza per fare trading. Ad esempio puoi utilizzare il broker 24Option che ti permette di operare da sola piattaforma su tanti asset diversi. Puoi aprire la tua demo gratis su 24Option seguendo il link sotto indicato:

>>> Demo gratis subito disponibile per fare trading con 24Option