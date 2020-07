Tassi FED: previsioni riunione 29 luglio 2020 e forward guidance

© Shutterstock

Attesa per le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Le aspettative degli analisti sulla forward guidance

Il market mover più importante di oggi 29 luglio 2020 è rappresentato dalle decisioni della Federal Reserve su tassi e politica monetaria. La FED renderà note le sue comunicazioni nella serata di oggi (ora italiana). Gli investitori scommettono sulla possibilità che la Federal Reserve possa confermare le politiche di sostegno all'economia tendendo i tassi vicini allo zero ancora per molto tempo.

L'attesa per le decisioni di politica monetaria della FED condiziona l'andamento delle borse. Dietro il leggero ribasso di Borsa Italiana oggi 29 luglio c'è proprio il clima di attesa per quello che sarà l'esito del Fomc.

In generale delibere su tassi FED e piani di stimolo impattano non solo sull'andamento dell'azionario ma anche su quello del Forex.

In particolare, a seconda di quelle che saranno le mosse della Federal Reserve, il cambio Euro Dollaro (grafico in basso) potrebbe rafforzarsi o indebolirsi rispetto ai valori attuali.

Tassi FED luglio 2020: previsioni

Cosa c'è da attendersi dal summit FED di oggi 29 luglio 2020? Secondo Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, è altamente improbabile che la Federal Reserve annunci cambi nella sua politica monetaria. I Tassi FED, quindi, dovrebbero restare invariati così come il poano mensile di acquisti di asset. Novità potrebbero invece esserci in relazione alla forward guidance FED.

In tal senso è plausbile che nel corso del discorso di Powell possano esserci riferirimenti espliciti riguardo al target di inflazione al 2 per cento. Il governatore potrebbe aprire ad una maggiore tollerenza su futuri overshooting. E' ovvio che nel discorso di Powel siano destinati a non mancare indicazioni agli ultimi dati macro. In particolare il recente aumento degli ordini di bene durevoli potrebbe essere interpretato come il segnale della ripresa degli investimenti da parte delle aziende.