Elenco azioni a buon prezzo pronte a rimbalzare se arriva il vaccino

© iStockPhoto

Una lista di titoli a sconto che potrebbero registrare un forte apprezzamento con l'arrivo del vaccino anti Covid-19

Se sulle tempistiche necessarie per la scoperta del vaccino contro il coronavirus non c'è convergenza di opinioni, diverso è il discorso relativo all'impatto che l'individuazione del vaccino potrebbe avere su tutte quelle azioni che hanno visto i rispettivi prezzi calare a causa del coronavirus.

C'è un punto su cui tutti gli investitori sono convergenti: non appena sarà scoperto il vaccino contro il coronavirus, tanti titoli oggi a sconto potrebbero registrare un rialzo anche consistente.

L'argomento è certamente interessante in quanto tratta una questione vicina ad ogni investitore. Conoscere i titoli che si potrebbero apprezzare domani con la scoperta del vaccino e che oggi sono invece prezzati nettamente sotto i loro reali valori, significa avere delle idee concrete su come investire. E' la vecchia tecnica operativa che consiste nel comprare azioni a buon prezzo oggi per puntare su un loro rialzo domani.

A stilare un elenco dei titoli scontati per via del Covid-19 sono stati gli analisti di Morgan Stanley. L'attenzione degli esperti Usa è stata indirizzata verso le azioni di quei settori che hanno subito l'impatto più devastante dalla scoppio della pandemia. Questi segmenti di mercato al centro di prolungati sell-off sono: vendita al dettaglio, tempo libero, trasporti, media e servizi aziendali.

Per ovvi motivi (a partire dal calo delle attività che i players di questi comparti hanno registrato durante il lockdown) i titoli di questi settori si sono fortemente deprezzati durante la fase acuta della pandemia.

Oggi le azioni di questi settori delicati vivono una fase di ripresa ma la tensione continua ad essere molto alta. Per essere chiari: un'eventuale seconda ondata di covid-19 mandarebbe al tappeto ogni velleità di ripresa di questi settori.

Considerando il multiplo tra valore e margine operativo (ev/ebitda) nel 2022 e confrontandolo con quello che è il dato relativo alla media storica, gli analisti di Morgan Stanley hanno scoperto che per tutti i settori presi in considerazione il valore è più economico rispetto alla media. Ad esser messi peggio sono il comparto retail e quello delle compagnie aeree.

Un dato per meglio rendere l'idea: il settore aereo ha registrato una flessione da un multiplo di 6,2 volte a uno stimato in 4,1.

Il comparto aereo è uno di quei segmenti di mercato destinati a volare nel caso in cui venga scoperto il vaccino contro il coronavirus. Considerando che i prezzi delle azioni del settore oggi sono bassi, si potrebbe pensare di comprare titoli a buon mercato attendendo un rimbalzo che ci sarà nel momento della scoperta del vaccino.

Azioni a sconto da comprare oggi

Dopo aver individuato i settori azionari più interessanti, gli esperti della banca d'affari Usa sono passati ad analizzare i singoli titoli. Obiettivo individuare quelli più scontati e quindi più appetibili nel lungo termine. Tra le azioni a buon prezzo su cui investire oggi ci sono: Sodexo (servizi per le imprese) che è passata da un multiplo ev/ebitda di 10,4 volte a uno di 6,1 e, sul fronte dei titoli più costosi, Carnival, che viene scambiata con un premio di 2,6 volte contro i 9,3 di media storica.

Per quello che riguarda il segmento dei viaggi, le azioni a buon prezzo preferite da Morgan Stanley sono: Ryanair e Wizz mentre, nel settore retail, un titolo economico che potrebbe anche sfruttare i cambiamenti positivi del management è il britannico Kingfisher.

Se pensi che i prezzi di queste azioni siano destinati a salire, sfrutta la previsione operando con il CFD Trading.

Infine per quello che riguarda i servizi all'impresa Morgan Stanley ritiene che i titoli che trarranno maggior beneficio dalla scoperta del vaccino sono quelli che fann o riferimento a società che si occupano di reclutamenti aziendali.