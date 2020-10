Questi 3 titoli vinceranno a prescindere sia con Trump che con Biden

© Shutterstock

Azioni sicure in vista delle elezioni Usa? A questi 3 titoli non interessa chi sarà a vincere le presidenziali americane

In questi ultimi giorni abbondano le analisi sulle azioni da comprare in caso di vittoria di Biden alle presidenziali Usa e su quelle che invece trarranno vantaggio nel caso in cui Trump dovesse essere confermato alla Casa Bianca. Ogni broker e banca d'affari ha stilato il suo elenco collocando alcuni titoli da un lato della tabella ed altri nella seconda colonna. Per investitore alle prime armi scegliere le migliori azioni su cui investire in vista delle elezioni Usa del 3 novembre non è affatto semplice.

Avere la lucidità di seguire questo o quell'analista non è da tutti ma soprattutto non è da chi ha deciso da poco di investire in borsa. L'ideale sarebbe trovare alcuni titoli che andranno bene a prescindere sia se a vincere dovesse essere Trump che nel caso in cui a prevalere dovessere essere il Democratico Biden. Questa ipotesi è solo un sogno o è realtà?

Contrariamente a quello che si può essere portati a pensare esistono alcuni titoli che sono destinati a vincere comunque a prescindere dall'esito del voto. Non sono tanti, ma ci sono. Un trader alle prime armi può puntare su questi titoli sicuri se vuole investire in azioni approfittando dell'evento elezioni Usa. Magari, prima di operare, è il caso però di dare una rilettura alla guida su come fare trading da zero e comunque di iniziare la propria esperienza non con soldi veri ma in modalità demo. Il broker eToro (leggi qui la recensione) è l'ideale in questi casi poichè offre la demo gratuita da 100 mila euro virtuali.

Curioso di conoscere i tre titoli che vinceranno sia con Biden che con Trump? Eccoli qui: Rockwell Automation, Pfizer, NextEra Energy.

Azioni Rockwell Automation

Con Rockwell Automation siamo nell'ambito di una società che offre servizi di automazione industriale ed informazione. In borsa il titolo ha registrato nel 2020 un balzo del 17 per cento facendo addirittura meglio del mercato. Rispetto ai minimi raggiunti a metà marzo per efffetto del boom della pandemia, Rockwell Automation ha praticamente raddoppiato il suo valore mettendo a segno un secco +105 per cento. m

A prescindere da chi vincerà le elezioni Usa, il produttore di software ed attrezzature industriali avrà un grande vantaggio dal piano di stimolo che il nuovo presidente varerà per spingere l'economia fuori dalla crisi causata dal lockdown.

Azioni Pfizer

Pfizer è un colosso farmaceutico impegnato nella ricerca di un vaccino contro il coronavirus. La sperimentazione condotta negli Stati Uniti in partnership con la società tedesca BioNtech è arrivata alle battute finali.

Il titolo ha registrato un ribasso del 4,5 per cento nel corso dell'anno corrente ma adesso è in pieno recupero.

Perchè Pfzier è una di quelle quotate su cui investire a prescindere da chi vincerà le elezioni Usa? Il motivo è semplice: chiunque sarà il presidente degli Stati Uniti, il lancio di un programma di vaccinazione nazionale sarà un caposaldo dell'azione politica. Significative, in tal senso, le parole usate dallo stesso amministratore delegato Bourla: "Non sarà un vaccino Repubblicano né un vaccino Democratico, sarà un vaccino per i cittadini del mondo".

Azioni NextEra Energy

Infine con NextEra Energy andiamo nel settore delle energie rinnovabili. Quest'anno negli Stati Uniti c'è stato un boom di solare e eolico. Le quotazioni della società hanno registrato un aumento del 25 per cento e, in occasione della presentazione dei conti trimestrali, la quotata ha anche alzato le previsioni per i prossimi esercizi. Con riferimento alle recenti elezioni il management della società ha affermato che la quotata è ben posizionata per avere successo a prescindere da chi vincerà.

Se a prevalere dovesse essere Trump, "ci aspettiamo di proseguire con il nostro forte slancio e con l’attenzione sulle strategie e la loro esecuzione". Viceversa nel caso in cui dovess essere Biden il nuovo presidente, comunque il supporto alle rinnovabili proseguirà.

