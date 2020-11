Comprare queste azioni dopo la vittoria di Biden in Usa: 3 consigli per investire

© Shutterstock

Uber, United Health e Facebook sono i tre titoli vincitori dopo le elezioni Usa: scopri perchè

Biden è il vincitore delle elezioni Usa ma ci sono anche tre titoli che hanno vinto assieme al candidato Democratico. Nelle scorse settimane si è parlato tanto delle azioni di Wall Street su cui investire in caso di affermazione di Biden e di quelle da comprare in caso di vittoria di Trump. Adesso è il momento ti tirare le somme e mettere nero su bianco quali sono i titoli azionari grandi vincitori dopo le elezioni Usa.

Andando a guardare alle performance delle principali quotate americane, è possbile notare come i maggiori vincitori del rally pos-elezioni Usa, siano le quotate del settore sanitario e tecnologico. Partendo da questa constatazione, tre esempi che molti analisti hanno fatto sono: Uber, Facebook e United Health. Sono questi tre esempi di azioni da comprare dopo le elezioni presidenziali negli States.

Comprare azioni Uber dopo le elezioni Usa

Uber non ha bisogno di presentazioni. La società ha recentemente vinto un importante referendum in California sull'esenzione dal dovere di riclassificare i propri autisti come dipendenti. Gli elettori californiani hanno scelto di richiedere alla compagnie come Uber di adottare un quadro normativo più leggero per i propri autisti che prevede uno stipendio garantito quando viene caricato un passeggero e una serie di garanzie su salute, disabilità e non-discriminazione.

Grazie all'esito del referendum, il titolo Uber, come si può vedere dal grafico in alto, ha messo a segno nella seduta di mercoledì un balzo del 14 per cento. In conseguenza del rally, il prezzo delle azioni Uber è ora scambiato agli stessi valori precedenti lo scoppio dell'emergenza coronavirus. Da inizio anno ad oggi, le quotazioni Uber sono salite del 30 per cento.

Comprare azioni Facebook dopo le elezioni Usa

Anche Facebook nella lista dei titoli vincitori dopo le elezioni Usa. In queste ultime settimane, in attesa di conoscere il verdetto delle urne, il colosso social ha messo a segno una progressione consistente spinto dalla speranza che l'esito delle elezioni potesse portare ad una minore regolamentazione del settore dei social.

Nel corso dei 4 anni del governo Trump, Facebook è stata spesso al centro di polemiche per aver violato la privacy degli utenti e per il ruolo avuto nella diffusione di messaggi di odio e di fake news sulla rete.

Con Biden presidente e i Repubblicani che comunque continueranno ad avere il controllo del Senato, è difficile che ci possa essere un accordo che porti a regole più stringenti per i social. In altre parole, la situazione di limbo dovrebbe proseguire questo è un vantaggio per Facebook.

Comprare azioni United Health dopo le elezioni Usa

A partire dal momento in cui è stato chiaro che i Democratici non sarebbero stati in grado di portare a casa l'accoppiata Casa Bianca e Senato, le compagnie assicurative e sanitarie hanno registrato un forte apprezzamento delle quotazioni.

Un governo diviso (Biden presidente e maggioranza Senato in mano ai Repubblicani) significa che non ci potranno mai essere riforme su prezzi dei farmaci e sui rimborsi. E' alla luce di questa previsione che molti investitori hanno iniziato a comprare azioni United Health. Il rally messo a segno dal titolo non appena l'esito del voto è stato chiaro, ha permesso alle quotazioni dellea società di salire del 30 per cento da inizio anno.

Secondo l'analista di Goldman Sachs Asad Haider, un governo americano diviso è positivo per le assicurazioni sanitarie in quanto il settore dovrà affrontare meno rischi di una "grande opzione pubblica progressista" o di un incremento delle imposte sulle aziende.

