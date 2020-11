Titoli che pagano dividendi forti: ecco due azioni da comprare subito

© Shutterstock

Cercare i dividendi più interessanti per neutralizzare le insidie geopolitiche: una strategia trading che punta sulle cedole

Per investire in borsa con consapevolezza è necessario avere molta accortezza nella scelta delle giuste azioni. Come spesso ripetono gli investitori esperti, i titoli non sono tutti uguali ed è per questo che è necessario seguire un attento processo di selezione prima di decidere quando comprare azioni. Questo discorso di principio vale sempre ma è più che mai attuale in questa fase caratterizzata da una forte incertezza geopolitica.

E' vero che Biden ha vinto le elezioni Usa e che il vaccino contro il coronavirus è più vicino ma molti investitori sembrano dimenticare che sull'esito del voto in Usa pendono molti ricorsi e che, concretamente, la strada per una vaccinazione di massa non è certo breve.

Mantenere la prudenza è quindi indispensabile come pure prestare attenzione alla scelta delle azioni. Una buona strategia per andare sul sicuro è quella di puntare su titoli che pagano dividendi forti. Le cedole non tradiscono mai ed investire nelle azioni ad alto dividendo è una mossa ideale per chi vuole andare sul sicuro.

A Wall Street molto presto due famose quotate staccheranno una cedola molto consistente per la gioia dei rispettivi azionisti.

I due titoli che pagano dividendi forti e che l'ideale per operare in un contesto carattterizzato da una forte incertezza geopolitica sono: Walmart e Microsoft Corporation.

Dividendo Walmart occasione per investire

Walmart è il classico colosso americano che ha sempre pagato il dividendo. E' dal lontano 1974, anno in cui la società ha iniziato a staccare la cedola, che il payout è stato sempre alzato di anno in anno. Grazie proprio a questa politica del management, Walmart fa parte della nicchia dei 53 titoli che sono quotati sull'S&P 500 e che 25 anni almeno alzano sempre la cedola (dividendi aristrocratici).

Nel corso della pandemia, Walmart, secondo molto molti analisti, ha dimostrato di essere uno dei migliori titoli da dividendo che è bene avere in portafoglio.

Il titolo presenta un rendimento annuo del dividendo pari all'1,56 per cento. In termini di cash, la compagnia Usa stacca un dividendo trimestrale pari a 0,54 dollari per ciascuna azione posseduta. Come si può vedere dal grafico in alto, dall'1 marzo ad oggi le azioni di Walmart hanno messo a segno un guadagno totale, incluse le distribuzioni, pari al 31 per cento.

Dividendo Microsoft occasione per investire

La seconda big dell'azionariato Usa che paga un dividendo forte è Microsoft (anche in questo caso non servono presentazioni).

E' dal 2004 che Microsoft paga un dividendo ai suoi azionisti ma soprattutto è da quell'anno che il payout ha subito per ben 6 volte un incremento.

L'attuale rendimento della cedola Microsoft è pari all'1,1 per cento con un payout trimestrale pari allo 0,56 per cento. Il futuro è radioso. Infatti il colosso tech presenta un'ottima posizione per sostenere la crescita anche in considerazione del fatto che i flussi di cassa disponibili sono in aumento e che il payout ratio è decisamente basso essendo pari a 32,9.

