Al via la riunione FED, ecco a cosa prestare attenzione

Cosa dobbiamo attenderci dalla giornata di oggi e quali saranno i riflessi sui mercati finanziari

Prende oggi il via la due giorni della riunione della Federal Reserve, da cui ottenere qualche maggiore informazione sulla politica monetaria della banca statunitense. Ma a cosa prestare attenzione in questo frangente?

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Il meeting del FOMC, il comitato che rappresenta il braccio operativo della Fed, si concluderà domani con l’annuncio delle decisioni di politica monetaria dell’agenzia. Al netto delle sorprese, quel che ci attendiamo è l’annuncio della riduzione degli stimoli monetari, con possibile aumento dei tassi prima di quanto previsto, nel 2022.

Evidentemente, un annuncio o un tenore narrativo diverso da questo spunto potrebbe impattare su un mercato che, sostanzialmente, ha in buona parte già prezzato questa decisione.

Dunque, è possibile che i mercati finanziari finiscano con l’essere influenzati anche dagli altri eventi in programma per questi giorni. Vediamo insieme quali.

Il vertice sul clima

Dopo îl G20, i Grandi della Terra si stanno riunendo a Glasgow, in Scozia, per il COP26, il summit internazionale sui cambiamenti climatici. Qui circa 200 Paesi stanno cercando di trovare un difficile accordo per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico. Le posizioni sono molto divergenti e, dunque, sarà difficile trovare un punto di intesa.

Le trimestrali

Continua intanto la stagione delle trimestrali. Sono numerose le società che presenteranno i propri risultati aziendali di periodo. Tra le società più in vista abbiamo Pfizer, T-Mobile e BP, mentre a livello nazionale spiccano i dati di Ferrari.

Il calendario macro

Infine, un piccolo sguardo al calendario macro, che oggi propone i dati PMI manifatturieri di Spagna, Francia, Italia e Zona Euro. Per gli Stati Uniti, in pomeriggio verrà pubblicato l'indice Redbook delle vendite al dettaglio e le riserve settimanali di petrolio dell'API.