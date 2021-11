È il giorno della Fed: cosa attendersi oggi e quali impatti sui mercati

Cresce l'attesa per la fine del FOMC: ecco cosa potrebbe trapelare e cosa cambia sui mercati finanziari

La due giorni di riunioni del FOMC, il braccio operativo della Fed, sta per concludersi. Ma cosa possiamo attenderci?

A prevedere gli esiti dei commenti di Powell è una interessante nota a cura di Nikolaj Schmidt, International Chief Economist di T. Rowe Price, che rammenta come già nel percorso di avvicinamento all’odierna riunione del FOMC, la Fed fosse stata chiara nelle sue comunicazioni. Dunque, il tapering è ormai definito, con inizio a metà novembre e stop definitivo a metà 2022.

Considerato che il mercato sta già scontando questa notizia, giova prestare maggiore attenzione agli altri commenti.

I tassi di interesse

Il focus sarà sicuramente sui tassi di interesse, anche se dalla riunione del FOMC di oggi non arriveranno nuove proiezioni. Dunque, bisognerà vedere se ci saranno commenti da parte di Powell sulla possibilità di un rialzo dei tassi d’interesse durante il processo di tapering. Piuttosto che commenti espliciti in questa direzione, potrebbe esserci qualche spunto sulla possibilità che il FOMC cambi ritmo del tapering, accelerandolo se la pressione inflazionistica sorprenderà al rialzo.

È inoltre quasi scontato che Powell ribadirà che il tapering non ha nulla a che fare con il processo di innalzamento dei tassi d’interesse, evidenziando che le due situazioni poggiano su basi molto differenti.

L’inflazione

Considerato che l'inflazione è rimasta decisamente troppo alta e troppo a lungo per destare serenità, è possibile che nel FOMC stia sorgendo l’impressione che l’elevata inflazione sia tutto fuorché temporanea. Valutato che i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento probabilmente si prolungheranno nel prossimo futuro e che l'inflazione legata ai servizi è destinata ad aumentare a causa delle locazioni, il FOMC sarà prima o poi costretto ad ammettere che la narrazione di un’inflazione temporanea non è del tutto esatta.

Peraltro, gli esperti di T.Rowe Price notano come l’implementazione del budget fiscale abbia iniettato un'enorme quantità di liquidità nel mercato negli ultimi 6 mesi. Un processo che però sta giungendo al termine, ed è destinato a invertirsi nei prossimi trimestri.

Le sfide per i mercati

È altresì possibile che la Fed possa fare un cenno alle prossime sfide per i mercati globali, e in particolar modo ai già rammentati problemi della catena di approvvigionamento.

“Chiaramente – prosegue la nota - la combinazione dell'aumento dell'inflazione globale e della graduale riduzione degli stimoli monetari da parte della Fed mette pressione su molte banche centrali locali affinché cambino la loro politica monetaria. Ci preoccupa il fatto che ci siamo impegnati in un processo di inasprimento sincronizzato ma non coordinato della politica monetaria e che, nel complesso, rischiamo di agire un po' troppo velocemente”.

Gli impatti sui mercati finanziari

Per quanto attiene un potenziale impatto sui mercati, è evidente che se la riunione del FOMC rafforzerà la percezione che l'inflazione è diventata un grosso problema per la Fed, proprio nel momento in cui la crescita economica sta rallentando, la volatilità è destinata ad aumentare, e questo metterà pressione sulle banche centrali locali per accelerare il processo in corso di inasprimento della politica monetaria.