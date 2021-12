Gas naturale: è possibile un ribasso dei prezzi sul mercato?

La volatilità sul prezzo del gas naturale è destinata a restare alta: attenzione alle potenzialità ma anche ai rischi

Anche il mercato finanziario è fatto di stagionalità ossia di alternanza tra momenti di prezzi alti e fasi che invece sono caratterizzate da prezzi più bassi. A differerenza però di quello che avviene normalmente, la stagionalità dei mercati non rispetta il calendario standard e ciò significa che non è sufficiente osservare il passare dei mesi per essere certi di cosa accadrà.

La volatilità degli asset dipende, ovviamente, dalla regola base di domanda e offerta. Questo principio è valido in ogno ambito ma soprattutto in quello delle commodities, ovvero le materie prime.

Tra queste c'è il gas naturale che, nel corso dell'anno corrente, è diventato assoluto protagonista grazie ad una dinamica fortemente rialzista che ha portato ai valori ai massimi.

Oramai anche gli investitori che sono alle primissime armi sono consapevoli che dietro al forte rialzo registrato dall'inflazione (un aumento considerato oramai duraturo e non più transitorio) ci sia anche l'aumento del prezzo del gas naturale (oltre che quello del petrolio).

Lato operativo, qualsiasi investitore con un minimo di esperienza sa che quando c’è volatilità ci possono essere anche grandi possibilità. Al tempo stesso, però, si corrono altrettanti rischi. Quindi il primo passo da fare è cercare di avere uno sguardo lungimirante sulla situazione; almeno per quanto possibile. Il secondo, è quello di operare sempre con attenzione e criterio.

Il contesto attuale

Il problema di oggi, rispetto al prezzo degli asset, è la difficoltà di lettura dell’attuale contesto socio politico. L’emergenza sanitaria ha gettato il mondo nel caos, anche dal punto di vista sociale e politico, e l’economia ne ha risentito parecchio. La ripresa dei consumi ha fatto aumentare la richiesta di gas, e quindi ha fatto lievitare il prezzo; a concorrere a questo fatto, la scarsità delle scorte e della produzione.

Ora però si è in bilico. Le previsioni di crescita economica a breve termine sono state riviste verso il basso, ma permane l’incertezza. Una nuova riduzione dei consumi potrebbe far scendere il prezzo, come una maggior sfiducia dei consumatori. Ma il rallentamento della produzione, dovuto anche alla difficoltà di rimettere in sesto le supplì chain, tengono i prezzi alti.

Da non dimenticare infine che sull’andamento del mercato del gas influisce anche il clima, come è comprensibile. E se i movimenti politici possono essere interpretati anche nel futuro, per quanto con difficoltà, sulle previsione metereologi che davvero nessuno ha alcun tipo di potere.

Previsioni gas naturale

Al momento, è possibile prevedere un ribasso, o almeno un contenimento, dei prezzi del gas naturale. Anche se il livello delle scorte della materia prima restano decisamente basso, soprattutto in zona Euro, ci si aspetta una diminuzione delle quotazione sul mercato Usa; qui infatti il clima fa presupporre temperature più alte della media. A tutto risparmio del riscaldamento.

Inoltre, la tendenza attuale è quella dell’acquisto in quantità di gas naturale, in previsione comunque della stagione fredda. Questa tendenza potrebbe anche portare il prezzo del gas naturale ad una maggiore stabilizzazione.

Come detto ad inizio articolo, però, il margine di incertezza è alto e quindi è giusto mettere in conto una volatilità discreta. Una situazione che non è negativa visto che in queste fasi le occasioni di trading tendono ad aumentare.

