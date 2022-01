Comprare azioni Meta (ex Facebook): prezzi a sconto rispetto alle altre FAANG

Sorpresa: è META il titolo FAANG attualmente più economico. Per l'ex Facebook il rating è outperform (meglio del settore di riferimento)

Sei alla ricerca di un titolo FAANG da comprare magari a prezzi convenienti? Trovare azionia a sconto tra i big tech di Wall Street non è affatto semplice ma c'è una quotata che ha attirato l'attenzione di molti investitori: Meta Platforms. Tra le varie FAANG, quindi, sono le azioni ex Facebook ad essere le più convenienti.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

In questo articolo spiegheremo per quale motivo il titolo Meta è a sconto rispetto alle altre FAANG e come oggi è possibile comprare le azioni ex Facebook senza dover pagare commissioni. Proprio in relazione a quest'ultimo punto, possiamo già anticipare che per fare tare trading sulle azioni senza commissioni è sufficiente aprire un conto con un broker autorizzato come ad esempio eToro (qui il sito ufficiale).

Prezzo azioni Meta economico rispetto alle altre FAANG

Nel mese di dicembre, le quotazioni di Meta Platforms hanno registrato un vero e proprio boom dei prezzi. Nonostante il rally, però, il prezzo delle ex Facebook resta sotto di almeno il 10 per cento rispetto al picco di settembre. Nell'ultimo anno fiscale, comunque, le quotazioni hanno evidenziato un rialzo del 24 per cento.

Tra le progressioni messe a segno dalle varie FAANG nello stesso arco di tempo, quella di Meta si colloca al terzo posto. Una performance intermedia quindi che, in parte, va a smussare il forte momento di incertezza vissuto nel mese di ottobre a causa della pubblicazione di conti trimestrali inferiori alle attese.

In quella circostanza, Meta riportò anche prospettive sui ricavi attesi nel quarto trimeste inferuori alle stime degli analisti lanciando una sorta di mezzo alert sull'impatto della nuova polity privacy di Apple che consente agli utenti di bloccare il tracciamento da parte delle app social delle attività personali compiute su internet.

A causa del sell-off innescato da questo allarme, Facebook (diventata Meta) perse non solo la sua valutazione da 1000 miliardi di dollari ma anche il quinto posto nella classifica dei colossi Usa a più alta market cap.

Attualmente l'allarme sembra però essere cessato. Ci sono tutta una serie di dati che suggeriscono che i rischi di un impatto negativo da parte della nuova politica sulla privacy siano stati già prezzati dal titolo. Attualmente il rapporto P/E di Meta Platforms è sotto quota 24 e si sta avvicinando al multiplo più basso dal lontano marzo 2020, quando il P/E era attestato sotto 23.

L'attuale valutazione di Facebook supportata da una stima di crescita a doppia cifra nei prossimi trimestri, è tornata a far gola agli investitori.

Secondo un sondaggio condotto tra 54 analisti, è outperform il rating prevalente assegnato alla società (questa la raccomandazione espressa da ben 45 esperti).

Il prezzo obiettivo medio assegnato dagli esperti è invece pari a 396,46 dollari. Considerando che le sessione di borsa di ieri si è chiusa con le azioni Meta a 336 dollori, il potenziale di upside è sicuramente molto goloso.

Un prezzo obiettivo collocato così avanti rispetto alle reali quotazioni attuali può essere un assit per tracciare strategie trading rialziste sulle azioni Meta. Per operare, però, è fondamentale affidarsi solo a broker affibabili che offrono strumenti di analisi avanzata. Un esempio è proprio il citato eToro che, tra i tanti altri vantaggi, ha anche quello di mettere sempre a disposizione una demo gratuita per aiutare i trader principianti a far pratica.

Impara a fare trading online sulle azioni Meta con la demo eToro>>>clicca qui per attivare l'account dimostrativo gratis

Se le prospettive medie sulle azioni Facebook sono interessanti, i singoli giudizi espressi da alcuni specifici analisti lo sono ancora di più. Ad esempio secondo Goldmas Sachs il prezzo obiettivo di Meta è addirittura pari a 445 dollari. Alla luce di tale prospettive, il consiglio degli esperti Usa è quello di comprare subito azioni Meta Platforms approfittando dei prezzi convenienti. In un recente loro report, gli analisti di Golaman Sachs hanno affermato che proprio Meta potrebbe essere un vincitore secolare a lungo termine per quanto concerne il metaverso. Secondo la banca d'affari Usa, inoltre, Meta è ben posizionata per capitalizzare al meglio la prossima ondata informatica”.

Meta Platforms, hanno poi concluso da Goldman Sachs, è riuscita a definire la sua visione a lungo termine per posizionarsi per il Web 3.0 lanciando il metaverso come successore di internet mobile e cambiando nome alla stessa società (da Facebbok a Meta Platforms).