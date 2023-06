Azioni Coinbase crollano su durissime accuse SEC: comprare a sconto è un azzardo?

Giornata da incubo per le azioni Coinbase. Il titolo è letteralmente crollato sul listino della borsa Usa a seguito della citazione in giudizio da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) americana per una presunta violazione delle norme previste negli Usa sui titoli. L’accusa mossa dalla SEC a Coinbase (e anche alla concorrente Binance) è pesantissima: aver fuso funzioni tenute separate nei mercati tradizionali in un solo servizio.

Con la citazione in giudizio di due tra i più grandi exchange criptovalute al mondo, l’autorità di controllo dei mercati Usa è passata all’offensiva.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali sono, concretamente, le accuse mosse dalla SEC a Coinbase.

Cosa è e di cosa si occupa Coinbase (in breve)

Coinbase è una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute al mondo. E’ stata fondata nel 2012 e permette agli utenti di acquistare, vendere e conservare una vasta gamma di criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e molte altre.

La piattaforma Coinbase fornisce un’interfaccia intuitiva e facile da usare, sia per gli utenti principianti che per i trader più esperti. Offre tutta una serie di funzionalità come la possibilità di acquistare criptovalute con valute fiat (come il dollaro americano o l’euro), il trading tra diverse criptovalute, l’archiviazione sicura delle criptovalute in wallet.

Sicurezza e conformità normativa sono sempre state caratteristiche peculiari di Coinbase. L’exchange protegge i i fondi degli utenti e offre anche una serie di funzionalità aggiuntive come l’autenticazione a due fattori per garantire un’ulteriore protezione dell’account.

Oltre alla piattaforma di scambio, Coinbase offre anche altri servizi, come Coinbase Pro (una piattaforma di trading avanzata per trader più esperti), Coinbase Wallet (un portafoglio digitale per la conservazione sicura delle criptovalute) e Coinbase Commerce (un servizio per i commercianti che desiderano accettare pagamenti in criptovalute).

Anno dopo anno Coinbase ha guadagnato una reputazione solida nel settore delle criptovalute ed oggi è ritenuta una delle piattaforme più affidabili e popolari per l’acquisto e la vendita di criptovalute.

Cosa contesta la SEC a Coinbase

E adesso vediamo quali sono le accuse che la SEC ha mosso nella citazione in giudizio di Coinbase. Secondo l’autorità americana Coinbase fonde tre funzioni che sono sempre separate nei mercati tradizionali: quella dei broker, quella delle delle borse e quella delle agenzie di compensazione. Eppure Coinbase non è registrata presso la SEC come broker, come borsa valori nazionale o come agenzia di compensazione.

Secondo l’authority, inoltre, Coinbase fin dal 2019 ha agito come “broker non registrato” guadagnando miliardi di dollari grazie alla compravendita illegale di titoli di criptovalute.

Secondo il presidente della SEC Gary Gensler, Coinbase, pur essendo soggetta alle leggi sui titoli, ha mescolato e offerto in modo illegale funzioni di exchange, broker-dealer e clearinghouse. Queste funzionalità, ha concluso Gensler, in Usa sono separate.

Anche Binance è citata in giudizio

La SEC ha intenzione di portare in giudizio anche Binance e la sua filiale americana. L’exchange numero uno al mondo assieme al suo Ceo Changpeng Zhao e all’operatore di Binance US sono accusati di aver gestito rete di inganni il cui obiettivo è sempre stato quello di eludere le leggi statunitensi.

L’azione della SEC sta provocando una vera e propria corsa agli sportelli. In appena 24 ore gli investitori hanno ritirato circa 790 milioni di dollari da Binance e dalla sua affiliata americana. La tensione è quindi alle stelle.

Comprare azioni Coinbase a sconto è un azzardo?

Le quotazioni di Coinbase a seguito di quello che è stato ribattezzato come martedì nero dei crypto-exchange sono crollate in area 47 dollari con un ribasso del 17 per cento. Non appena la notizia della citazione da parte della SEC si è diffusa il titolo è precipitato da 55 dollari fino addirittura a 43 dollari, per poi risalire. Nonostante la flessione verticale, Coinbase resta molto pimpante avendo registrato da inizio anno una progressione del 37 per cento. Rispetto ad un anno fa, però, i prezzi del titolo sono più bassi del 21 per cento. Il quadro è quindi incerto

In questo contesto, un’idea da considerare potrebbe essere quella di comprare azioni Coinbase sotto ai 50 dollari. Tuttavia si tratta di capire se nelle prossime ore la portata delle accuse rivolte della SEC sia destinata ad abbassarsi o meno.

