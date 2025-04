Comprare azioni Nvidia - BorsaInside.com

Dopo la pausa pasquale, oggi la borsa di Wall Street torna alle contrattazioni regolari (a differenza della borsa di Milano che invece resta chiusa per festività anche a Pasquetta). Tra i titoli più interessanti in vista dell’avvio degli scambi c’è Nvidia. Il colosso dell’intelligenza artificiale non sembra essere particolarmente intonato almeno guardando al dato del pre-market. Le azioni sono infatti in ribasso di circa il 2 per cento poco sopra i 99 dollari. Se il titolo dovesse effettivamente avviare gli scambi in negativo, la sua prestazione su base mensile peggiorerebbe ulteriormente rispetto all’attuale -18 per cento. Inevitabilmente ci sarebbero contraccolpi negativi anche nel raffronto con il dato da inizio anno che è attualmente pari ad un passivo del 34 per cento.

Una pioggia di segni rossi sta quindi caratterizzando il 2025 delle azioni Nvidia. Sui motivi alla base di questa profonda correzione tanto si è detto. In questa sede ci preme però evidenziare un passaggio che, spesso, resta in secondo piano. Vero è che le azioni Nvidia sono andate male negli ultimi mesi, tuttavia dovrebbe sempre essere tenuto in considerazione il fatto che rispetto ad un anno fa il titolo è sempre in rialzo del 20 per cento.

Insomma la classica quotata che nel breve termine performa male ma sul lungo periodo resta positiva. Dinanzi a questa situazione alquanto ambivalente, cosa conviene fare? Quando i prezzi sono in ribasso in molto valutano la possibilità di comprare su quotazioni più convenienti rispetto al passato per poi puntare su un possibile rilancio. Tuttavia andrebbe sempre valutato lo stato dei fondamentali e la presenza di driver rialzisti.

Duplice view bullish sulle azioni Nvidia confermata prima di Pasqua

La borsa di Wall Street è rimasta chiusa in occasione del Venerdì Santo. L’ultima sessione è stata quindi quella di giovedì 17 aprile e proprio in questa giornata, il titolo ha incassato due valutazioni molto incoraggianti.

Tanto per iniziare c’è stata TD Cowen che ha confermato il rating buy (comprare) con target price a 159 dollari ponendo l’accento su una serie di solidi fondamentali della quotata. Il focus dell’analisi è sul prodotto H20 destinato al mercato cinese che è ora soggetto a nuovi requisiti di licenza. Secondo gli esperti la novità potrebbe tradursi in oneri fino a 5,5 miliardi di euro per inventario e altri costi, che verranno probabilmente evidenziati nel prossimo rapporto trimestrale della quotata.

Nonostante tali rischi, Nvidia resta dominante nel settore dell’intelligenza artificiale, supportata da una crescita dei ricavi del 114,2 per cento messa a segno negli ultimi dodici mesi. La robustezza del business, in particolare con il lancio e la diffusione di piattaforme come Blackwell, contribuisce a sostenere la view positiva sul titolo.

Visione ottimistica che è stata anche ribadita dagli analisti di UBS che hanno confermato il rating buy e il target price a 210 euro. La valutazione segue l’aggiornamento della società in merito alla necessità di ottenere una licenza per esportare il prodotto H20 verso la Cina e altri paesi classificati come D5, tra cui figurano Russia e altri stati soggetti a embargo sulle armi da parte degli Stati Uniti.

Nvidia, affermano gli analisti svizzeri, ha già accantonato una riserva di 5,5 miliardi di euro per far fronte ai possibili impatti economici. Nonostante queste limitazioni possano compromettere la capacità del colosso AI di superare le aspettative finanziarie nel breve periodo, la situazione ha anche un risvolto positivo: può portare maggiore chiarezza riducendo il profilo di incertezza sulle prospettive.

Inoltre è parere degli esperti che la scelta del managament della quotata di destinare 500 miliardi di euro in investimenti infrastrutturali per l’intelligenza artificiale negli Usa nei prossimi 4 anni può pesare tantissimo sull’andamento del titolo.

A prescindere dalle valutazioni recenti di UBS e TD Cowen (per la cronaca c’è anche l’overweight di Piper Sandler che però ha tagliato leggermente il prezzo obiettivo) il fattore interessante è che è addirittura il rating medio degli analisti ad essere decisamente bullish (strong buy). Questo aspetto dovrebbe essere tenuto in considerazione dai trader che vogliono posizionarsi sul titolo sia comprando azioni reali che speculando con i CFD.

