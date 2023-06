Azioni Nvidia possono salire fino a 500$? Upside strepitoso dopo upgrade di MS

Le azioni Nvidia hanno mandato in archivio la seduta di venerdì scorso a quota 427 dollari. Dopo la fiammata successiva alla pubblicazione dei conti trimestrali (sui quali ha impattato tantissimo il boom delle soluzioni di intelligenza artificiale), il titolo tech sembrerebbe essersi preso una pausa.

E se invece vi dicessimo che c’è spazio per una crescita fino a ben 500 dollari? A fissare questo target price molto ambizioso sono stati gli analisti di Morgan Stanley in un recente report dedicato alle top pick del settore. Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per comprendere come un prezzo obiettivo simile, se rapportato a quelle che sono le attuali valutazioni del titolo, implichi un potenziale di upside molto robusto.

Azioni Nvidia tra le top pick di Morgan Stanley

Gli esperti della banca d’affari Usa hanno recentemente stilato una lista delle loro top pick sull’intelligenza artificiale. Tra i 4 titoli citati, ci sono appunto le azioni Nvidia.

Il primo segnale di fiducia degli analisti verso Nvidia è nel rialzo del target price. Se fino a poco tempo fa, Morgan Stanley riteneva che i prezzi delle azioni Nvidia potessero crescere fino a 450 dollari, adesso, con la revisione, siamo a 500 dollari. Non capita tutti i giorni di vedere un prezzo obiettivo migliorato di ben 50 dollari!

La motivazione addotta da Morgan Stanley per spiegare l’upgrade di target price è molto semplice e la tempo stesso chiarissima: Nvidia viene ritenuta l’unica società che con tutta probabilità è destinata a fare meglio delle previsioni e ad aumentare grazie soprattutto alla crescita dell’intelligenza artificiale.

Insomma l’AI come grande catalizzatore di Nvidia. Molto interessante è il dettaglio della spiegazione data dalla banca d’affari Usa. Per gli esperti l’ambiente di domanda per l’addestramento all’intelligenza artificiale continua a crescere in modo significativo dal momento in cui è arrivata la comunicazione di Nvidia. Tra l’altro, in un arco di tempo comunque breve, ci sono stati nuovi ordini giornalieri da parte di clienti che in precedenza non erano neppure contemplati come clienti principali del colosso tech.

Secondo gli analisti è quindi chiaro che dopo la comunicazione di Nvidia, si sia creato lo spazio per un apprezzamento del titolo che potrebbe durare anche a lungo. Inoltre per Morgan Stanley, essendo la prima sul mercato, Nvidia dovrebbe essere scambiata a un prezzo superiore a quello dei concorrenti, tenendo conto della più alta probabilità di revisioni al rialzo a breve termine. In poche parole il settore dell’intelligenza artificiale sarà si caratterizzato ad alta competitività, tuttavia Nvidia sarà il solo leader per tutto il 2023. La quotata ha quindi messo un’ipoteca sull’intero anno e per questo motivo è tra i preferiti della banca d’affari.

Secondo Morgan Stanley, inoltre, il multiplo a 50x l’anno prossimo, riflette il forte margine di espansione di tutti i players dell’intelligenza artificiale “nonché una maggiore convinzione nei numeri dei prossimi 18 mesi data la maggiore esposizione all’IA”.

