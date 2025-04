Pfizer e Viking - BorsaInside.com

Le grandi aziende farmaceutiche, così come le biotecnologiche più piccole, sperano da tempo di ottenere un successo in uno dei settori terapeutici a più rapida crescita: la perdita di peso.

Gli analisti prevedono un tasso di crescita annuo composto a doppia cifra da oggi ai prossimi anni, con un mercato che potrebbe raggiungere tra i 100 e i 130 miliardi di dollari all’inizio degli anni 2030.

Attualmente, Eli Lilly e Novo Nordisk dominano il settore con i loro trattamenti ben noti: Lilly produce il tirzepatide, commercializzato come Mounjaro per il diabete di tipo 2 e come Zepbound per la perdita di peso. Novo Nordisk, invece, produce il semaglutide, venduto come Ozempic per il diabete e come Wegovy per il controllo del peso. Questi farmaci generano miliardi di dollari all’anno per i due colossi farmaceutici.

Non sorprende quindi che altre aziende vogliano entrare in questo mercato, dove la domanda è stata così alta da superare l’offerta di farmaci esistenti lo scorso anno. Due nomi emersi come potenziali protagonisti nei prossimi anni sono il gigante farmaceutico Pfizer (PFE) e la biotecnologica Viking Therapeutics (VKTX).

Gli investitori hanno atteso con impazienza aggiornamenti da parte di entrambe. Recentemente, però, le notizie da Pfizer non sono state positive. La mia previsione è che la perdita dell’azienda farmaceutica possa diventare un’opportunità per Viking.

Pfizer abbandona un candidato per la perdita di peso

Pfizer ha recentemente annunciato che interromperà lo sviluppo del suo candidato danuglipron, una pillola da assumere una volta al giorno, dopo che un paziente in uno studio clinico ha riportato danni epatici (poi risolti dopo l’interruzione del farmaco sperimentale).

Non è stato il primo ostacolo: già nel 2023 Pfizer aveva sospeso lo sviluppo della versione da assumere due volte al giorno, dopo che oltre la metà dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica aveva smesso di assumere il trattamento. In quel test, circa il 70% dei partecipanti ha avuto nausea e il 40% vomito.

Ora, vediamo la situazione di Viking. Anche questa biotech sta lavorando su un trattamento orale per la perdita di peso e ha recentemente completato l’arruolamento per la fase 2 della sperimentazione clinica.

Viking ha dichiarato che l’arruolamento è stato “rapido”, segno di un forte interesse verso il suo prodotto potenziale. Il candidato, VK2735, è in sviluppo anche in formato iniettabile sottocutaneo, e questa versione è pronta per entrare in fase 3 nel secondo trimestre dell’anno.

VK2735, come i farmaci commercializzati da Lilly, è un agonista recettoriale duale GIP/GLP-1. (GIP = polipeptide inibitore gastrico, GLP-1 = peptide-1 glucagone simile.) Questi farmaci agiscono sui percorsi ormonali della digestione, aiutando così a controllare i livelli di zucchero nel sangue e l’appetito.

I risultati clinici finora sono stati molto incoraggianti, suscitando entusiasmo tra gli investitori. Ad esempio, lo scorso anno, quando Viking ha annunciato i primi risultati di fase 2 per la versione sottocutanea di VK2735, il titolo è schizzato con guadagni a tripla cifra in una sola seduta.

Da allora il titolo ha perso parte di quei guadagni, ma resta sotto osservazione da parte degli investitori mentre VK2735 si avvicina al traguardo.

Possibili scenari per Pfizer e Viking

In che modo la perdita di Pfizer può favorire Viking? Innanzitutto, è importante notare che Pfizer, pur abbandonando danuglipron, ha dichiarato che continuerà a sviluppare candidati nelle fasi iniziali per la perdita di peso.

Tuttavia, la rinuncia a danuglipron rappresenta un passo indietro significativo verso il suo obiettivo. In passato, analisti e investitori hanno ipotizzato che Pfizer potesse acquisire Viking. Questo, o anche una partnership per lo sviluppo di VK2735, potrebbe rappresentare uno scenario vantaggioso per Viking.

Una partnership sarebbe particolarmente positiva considerando l’enorme struttura commerciale di Pfizer. In passato, Pfizer ha già dimostrato la propria efficacia collaborando con BioNTech per sviluppare e commercializzare quello che è poi diventato il vaccino contro il coronavirus più venduto al mondo.

Ovviamente, tutto ciò resta nel campo delle ipotesi e potrebbe non realizzarsi mai. Ma vale la pena considerare queste possibilità. C’è anche un altro motivo per cui le ultime notizie su Pfizer rappresentano una vittoria per Viking: hanno ritardato l’ingresso sul mercato di un potenziale concorrente.

Sebbene la domanda sia sufficiente per più attori nel mercato, Viking trarrà vantaggio se riuscirà ad arrivare prima, soprattutto prima dei colossi farmaceutici, già abili nel lanciare farmaci blockbuster.

